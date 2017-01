SANREMO 2017, FESTIVAL NEWS: L’INVITO SPORTIVO DI FRANCESCO GABBANI, VIDEO (OGGI, 3 GENNAIO) - Si accorciano di minuto in minuto le distanze per il Festival di Sanremo 2017: salutato il 2016, infatti, manca poco più di un mese prima che vengano accese le luci sulla kermesse musicale dell’Ariston. Tutti e 22 gli artisti in gara, comprese le 8 Nuove Proposte, stanno ultimando i preparativi per fare in modo che sia una settimana magica, all’insegna della musica e del talento. Tra di loro c’è anche Francesco Gabbani, che dopo aver partecipato tra le fila dei Giovani, è andato a schierarsi con i Big e porterà il brano dal titolo “Occidentali’s Karma”. Già qualche giorno fa aveva realizzato e postato sui social un video in cui, sulle piste da sci, rimarcava il suo invito: “Ci vediamo a Sanremo”. Francesco Gabbani ha colto l’occasione del Capodanno per fare a tutti i followers gli auguri di buon anno e ribadire la sua partecipazione al Festival: “Augurandovi un buon anno vi ricordo che… CI VEDIAMO A SANREMO! Grazie a David De Filippi per l’aiuto-regia! #Sanremo2017 #OccidentalisKarma”, ha aggiunto l’artista di “Amen”. Chi non vede l’ora di ritrovarlo in scena? Clicca qui per vedere la clip direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

