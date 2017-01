SFOOTING/ Oroscopo Inca: per i nati sotto il segno dell'Alpaca il 2017 porterà una bella alpaccata di soldi

Presi come siete a rincorrere gli ultimi giorni che vi separano dalla Befana (e dal ritorno alla normale attività quotidiana), potreste anche esservi dimenticati del nostro caro amico Zingarelli, quel vocabolario che sa tante cose perché le ha rubacchiate qua e là in giro per il mondo. Nemmeno nell'appena concluso 2016, lo Zinga ha perso quella sua abitudine a viaggiare, a conoscere cose e persone, a far visita, seppur in maniera fugace, alle case altrui, all'interno delle quali rovistare sin negli angoli più remoti, alla ricerca di un particolare, da preservare e valorizzare (o forse i termini più adatti sarebbero "prelevare" e "monetizzare", ma ci perderemmo in chiacchiere che lasciano il tempo che trovano…). Sicché in queste feste se n'è andato in Perù.

Informati della sua intenzione, l'abbiamo calorosamente incoraggiato nel suo proposito con un sincero: "Perù, che bella idea che hai avuto!". Partito contento, è tornato con un gigantesco trolley pieno di… cose. Molto oro (orologi, gioielli…), un bel po' di banconote locali (il Sol, abbreviativo di Soldo), e per noi una copia antica (all'apparenza più vecchia e sdrucita che antica) di Oroscopo Inca.

Gli Inca, ci ha spiegato con solerzia, erano divisi in classi: i poveri, detti Pienti (a ogni classe sociale andrà preposto il termine "Inca": dunque Inca-pienti); i belli, soprannominati Ntevoli; i fannulloni, cioè i Paci (ricordatevi sempre il suffisso); gli antagonisti anarco-insurrezionalisti, gli Zzosi…); e soprattutto una casta di vecchi sacerdoti, i Nutiti (perciò Inca-nutiti), dediti ai vaticini, elaborati in gran parte attraverso un oroscopo di soli 6 segni (erano un popolo assai pigro): Patata, Peperoncino, Mais, Quinoa, Alpaca e Yogurt; uno zodiaco perciò legato a coltivazioni, animali e cibi tipici di quelle latitudini. E la lettura di questo vecchio testo contiene previsioni astrali interessanti anche per "noi moderni" alle prese con questo novello 2017.

PATATA I nati sotto questo segno sono tranquilli di natura, pacifici nei modi di porsi e pacati nel discorrere, proprio dei patatoni, come si dice qui da noi. Lavoro: le ragazze basse e minute, simpaticamente dette patatine, saranno molto ricercate in fast food e pizzerie. Salute: attenzione alla tuber-colosi. Amore: basta pensare solo a… quella!

PEPERONCINO Personalità dal carattere assai vivace, praticamente incapaci di stare fermi, valorosi lavoratori. E a tal proposito, lavoro: avvicinate senza paura i fannulloni, fate sentire loro il fiato sul collo; immediato sarà il beneficio per entrambi! Salute: gli attacchi di alitosi potrebbero crearvi più di un grattacapo e qualche mal di stomaco. Amore: a letto siate prudenti, e con il vostro partner non sospirate troppo…

MAIS I nati sotto questo segno sono dotati di un certo portamento regale, tanto da essere sovente chiamati maistà! Lavoro: l'abitudine di imbucarsi nelle sale cinematografiche travestiti da pop-corn permette sì, è vero, la visione dei film a sbafo, ma rende poco attivi e oltremodo inclini a una certa sonnolenza. Salute: quel colorito giallognolo che notate appena svegli ogni mattina… tranquilli, non è itterizia! Amore: il fatto di non essere degli adoni (i maschi) e delle stragnocche (le femmine) non deve far disperare: l'anima gemella è lì che vi sta già cercando; tenete duro perché come dice il vecchio adagio, "mais dire mais"…