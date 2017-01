SHADOWHUNTERS 2 / Debutta su Netflix la nuova stagione con Katherine McNamara. Anticipazioni del 3 gennaio 2017: Carly riuscirà a salvare Jace?

SHADOWHUNTERS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017: LA SERIE - Netflix si prepara ad un nuovo ed emozionante debutto: Shadowhunters 2: The Mortal Instruments inizierà infatti la programmazione oggi, martedì 3 gennaio 2017. Ogni settimana il colosso dello streaming online renderà disponibile un episodio, il giorno successivo alla messa in onda dell'emittente madre Freeform, a partire dalla premiere di oggi, intitolata "This Guilty Blood". Dieci le puntate che ci terranno compagnia nei prossimi mesi e che con la prima puntata, intitolata This Guilty Book, segneranno il ritorno dell'attrice Katherine McNamara nei panni della protagonista Clary. Ispirata alla saga letteraria di Cassandra Clare, la seconda stagione potrebbe venire divisa in due blocchi, di cui la prima terminerà nel mese di gennaio. Le sinosssi ufficiali della trama ci rivelano inoltre che il mondo dei nostri eroi vive un momento di forte agitazione, dato che Valentine continua a diventare sempre più forte. Clave invece darà delle grandi delusioni agli Shadowhunters, che inizieranno a dubitare della loro stessa missione. I legami di lealtà intrecciati infatti nel primo capitolo del programma verranno infatti messi a dura prova, portando amicizie storiche verso il baratro e creando invece nuove ed inaspettate alleanze. Anche le relazioni soffriranno e non poco, in concomitanza con l'incedere del gruppo all'interno del nuovo mondo. Le novità della seconda stagione non riguardano tuttavia solo la trama, di cui si conosce in realtà ben poco. Dietro la telecamera troveremo infatti Darren Swimmer e Todd Slavkin, che prenderanno il posto di Ed Decter come produttori. News anche per quanto riguarda i registi, che potranno contare sulla presenza di uno dei volti più amati dal pubblico televisivo e dagli appassionati di serie Tv: Paul Wesley, conosciuto come Stefan Salvatore in The Vampire Diaries, guiderà infatti il 16° episodio. Il cast ha vissuto invece diverse conferme e non solo per quanto riguarda la McNamara. Rivedremo infatti Dominic Sherwood nei panni di Jace, oltre a Isaiah Mustafa in quelli di Lucian Graymark e Matthew Daddario in quelli di Alec.

SHADOWHUNTERS 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "THIS GUILTY BLOOD" - La premiere di Shadowhunters 2: The Mortal Instruments ripartirà dal cliffhanger della stagione precedente, con una piccola dislocazione temporale. Riprenderemo infatti la trama a distanza di poche ore dall'allontanamento di Valentine e Jace. Il resto del gruppo vive momenti di disperazione perché vorrebbero ritrovare l'amico, ma dovranno fare i conti con le incursioni di Victor Aldertree. Quest'ultimo inizierà infatti a mettere becco sulle operazioni dell'Istituto perché possano riprendere la collaborazione con il Conclave. Questa possibilità potrebbe tuttavia scontrarsi contro il piano che Alex, Clary e Isabelle hanno ideato per liberare Jace. Intanto, Jocelyn si è finalmente risvegliata e deve pensare a recuperare tutto il tempo perduto, oltre che cercare di limitare i danni della crescente esplosione di tensioni in città.

