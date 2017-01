SNOWPIERCER/ Su Rai 4 il film diretto da Bong Joon-ho

SNOWPIERCER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 3 GENNAIO 2017: IL CAST - SnowPiercer è un film d'azione realizzato nel 2013 che si ispira alla popolare serie a fumetti "Le Transperceneige". Sarà possibile seguire la sua messa in onda su Rai 4 alle ore 23:00 di oggi, mercoledì 3 gennaio 2017. Per quanto riguarda la regia di questo film, essa è stata curata da Bong Joon-ho, autore sudcoreano classe 1969 che ha realizzato popolari pellicole come, ad esempio, "Memories of Murder", "The Host" e "Madre". Anche il cast che ha preso parte a questa produzione è davvero di ottimo livello: il protagonista è stato interpretato dall'irlandese Chris Evans, molto popolare agli occhi del grande pubblico per aver interpretato Torcia Umana nei film ispirati al mondo dei fumetti Marvel. Al suo fianco recita un attore d'eccezione: si tratta di John Hurt, immenso interprete britannico che nel corso della sua brillante carriera ha recitato per registi di grande pregio come, ad esempio, Alan Parker, David Lynch, Michael Cimino, Mel Brooks, Stephen Frears, Gus Van Sant, Jim Jarmusch, Robert Zemeckis, Chris Columbus e Steven Spielberg. Ricordiamo, infine, la presenza dell'ottimo Ed Harris, indimenticabile nel ruolo del soave poeta suicida nel capolavoro di Stephen Daldry "The Hours".

SNOWPIERCER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 3 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film ha inizio nel 2014: le temperature terrestri sono sempre più elevate e sembra che per il nostro pianeta sia arrivata la fine. Un gruppo di scienziati decide di tentare il tutto per tutto e mette in atto una pericolosa procedura ancora in fase sperimentale. Il risultato sarà catastrofico: il globo terrestre si troverà immerso in una nuova e rigida glaciazione. L'umanità, assolutamente impreparata, viene sterminata nella sua quasi totalità. Solo un gruppo di persone riesce a salvarsi: si tratta di un pugno di uomini che viaggiano a bordo di un treno chiamato "Snowpiercer". Il destino del veicolo è quello di viaggiare in moto perpetuo per riuscire ad avere l'energia necessaria a mantenere in vita i suoi passeggeri. L'inventore di questo mezzo di locomozione è Wilford (Ed Harris), ricchissimo e visionario uomo. La società che si viene a creare a bordo dello "Snowpiercer" è davvero iniqua e classista. In testa treno viaggiano le persone più ricche e benestanti, mentre nella coda sono ghettizzati i poveri e gli umili, ammassati in modo inumano e costretti a condizioni di vita davvero insostenibili. L'igiene scarseggia e l'alimentazione che viene fornita alle ultime carrozze è insufficiente a nutrire tutti i passeggeri. Come se ciò non fosse sufficiente, non è infrequente che i bambini poveri vengano allontanati dai loro genitori per volere del Primo Ministro Mason (Tilda Swinton), senza che nessuno conosca le ragioni di questa tradizione. Alcuni degli uomini più temprati delle ultime carrozze iniziano a desiderare una vita migliore e ritengono che non sia giusto il comportamento che l'establishment del treno riserva loro. Curtis Everett (Chris Evans), Edgar (Jamie Bell) e Gilliam (John Hurt) decidono di ribellarsi una volta per tutte e iniziano a guidare una rivolta popolare che vuole raggiungere la testa del mezzo di locomozione per assumerne il controllo. Durante il loro percorso incontrano e liberano Namgoong Minsu (Song Kang-ho) e sua Yona (Go Ah-sung), padre e figlia tenuti prigionieri dalle guardie dello "Snowpiercer". Sarà un incontro davvero determinante dato che la giovane e bella ragazza è una veggente in grado di prevedere il futuro dei suoi nuovi compagni di viaggio.

