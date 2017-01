STRISCIA LA NOTIZIA/ Quali servizi andranno in onda oggi, 3 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 3 gennaio 2017) - Torna questa sera, martedì 3 gennaio 2017, una nuova puntata del tg satirico Striscia la Notizia su Canale 5 condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Prima di vedere i nuovi servizi, vediamo cosa è successo nella prima puntata dell'anno 2017 andata in onda ieri, lunedì 2 gennaio 2017. Si parte dall'inviato Dario Ballantini nei panni del politico Matteo Salvini, che parla con le persone di colore residenti a Roma. Dopo questo divertente servizio, è la volta di Gimmy Ghione che da Cerveteri parla di Alessandro, un uomo costretto a vivere in auto. Alessandro racconta la sua storia, e poi l'inviato va a parlare con l'assessore alle politiche sociali che spiega che non hanno tantissime risorse, ma possono offrirgli una convivenza con altre persone. Greggio poi annuncia Pinuccio che da Vibo Valentia testimonia la realtà di alcune strutture storiche della città che non sono per nulla tutelate. Si passa poi ad Eugenio il Genio che da Milano parla della spazzatura che c'è su una strada provinciale, tornati in studio viene presentata poi Radja che da Roma parla del degrado degli immigrati che ci sono in città. Ad esporre tali scene ci ha pensato Emilia Clementi, una youtuber che viene intervistata dall'inviata di Striscia, terminato questo servizio, il conduttore Iacchetti presenta Max Laudadio. Il filmato mostra come i cittadini devono rivolgersi a strutture private per effettuare una visita specialistica e così viene spiegato che entro i termini stabiliti la struttura deve concedere la visita con il pagamento del ticket. Viene intervistato l'assessore al Welfare della Lombardia per far sì che venga risolto questo problema, che promette di risolvere la questione in breve tempo. In studio arriva il piccolo Lucino mentre poi si passa al servizio di Valerio Staffelli che mostra come i tramvieri di Milano attraversano con il semaforo rosso. Si continua poi con i servizi del tg satirico ed è la volta di Luca Abete. L'inviato si trova a Qualiano dove c'è una voragine profonda quasi 30 metri. Si chiude con la rubrica di Cristiano Militello, Striscia lo striscione.

