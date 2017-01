SUPERGIRL 2 / Al via in Italia la nuova stagione con Melissa Benoist. Anticipazioni del 3 gennaio 2017: Tyler Hoechlin sarà Superman

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017: LA SERIE - Al via nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 3 gennaio 2017, i nuovi episodi di Supergirl 2, in prima Tv assoluta. Andrà in onda il primo episodio, dal titolo "Le avventure di Supergirl", a cui seguiranno le premier di The Flash 3 e Arrow 5, in prima Tv assoluta, e di Gotham 2, per la prima volta sulle reti in chiaro. Durante la seconda stagione, precisamente nell'ottava puntata, vivremo infatti un crossover fra i tre mondi del Multiverso, con una piccola avventura che coinvolgerà i tre protagonisti Oliver, Barry e Kara. Lo show guidato da Melissa Benoist, nei panni della protagonista, si prepara a scendere in campo con numerose novità, che comprenderanno anche qualche piccolo cambiamento all'interno del cast. Primo fra tutti l'introduzione di Superman, il tanto nominato cugino della supereroina verrà interpretato dall'attore Tyler Hoechlin, conosciuto per la serie Tv culto Teen Wolf. A creare scompiglio a National City ci saranano anche due dei villain più amati dal pubblico, ovvero Metallo e lo stesso Superman. Il primo verrà interpretato da Frederick Schmidt e sarà un criminale con particolari abilità. Dotato di un cuore di kryptonit, darà parecchio filo da torcere a Kara ed al suo team. Il cugino della supereroina sarà invece a capo della Cadmus, una malvagia organizzazione, mentre Limewire, già conosciuta nella prima stagione, ritornerà ad assumere il volto di Brit Morgan. E non saranno gli unici ritorni, come anticipato dall'executive Ali Adler, che ha promesso durante il Comic Con che saranno molti i volti amati dai fan a ricomparire in questo secondo capitolo dello show. Fra questi troveremo anch Chris Wood, già conosciuto per il suo ruolo in The Vampire Diaries e che conosceremo invece come Mon-El. Una piccola rivoluzione avverrà anche per la stessa Kara, che deciderà di lasciare il porto sicuro di Cat per capire quale futuro vuole per la sua carriera. Intanto, continuerà a servire la DEO e dovrà destreggiarsi fra l'annoso problema di far coincidere le sue due vite. Il nucleo principale della nuova trama sarà come sempre la lotta contro gli alieni, ma ci saranno anche delle rivelazioni per quanto riguarda le due sorelle Danvers. Kara incontrerà infatti la sua famiglia d'origine ed inizierà a coltivare quel rapporto perduto, mentre Alex, interpretata dall'attrice Chyler Leigh, potrà contare su un nuovo amore in arrivo. Questa ed altri tipi di informazioni saranno reperibili come sempre sulla pagina ufficiale Facebook di Supergirl 2, disponibile a questo indirizzo.

SUPERGIRL 2, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "LE AVVENTURE DI SUPERGIRL" - Kara trova un giovane sconosciuto che giace privo di sensi all'interno di una capsula del tempo e lo trasporta alla DEO. Subito dopo, organizza un appuntamento con James nel momento stesso in cui il Venture, un satellite commerciale, viene lanciato nello spazio. A causa di un guasto al motore, il veicolo inizierà a precipitare verso la Terra, ma Kara riuscirà a salvare la popolazione grazie all'aiuto di Superman. Scoprono così che il bersaglio principale è in realtà Lena Luthor, il nuovo CEO della Luthor Corp arrivata al comando in seguito alla condanna del fratello Lex per numerosi crimini. Durante una cerimonia in cui Lena rinomina la società come L Corp, la donna viene attaccata di nuovo dall'assassino John Corben. Alex cerca di tenerlo impegnato, mentre Kara e Clark impediscono ad un edificio di collassare su se stesso. Corben rivelerà più tardi di essere al soldo di Lex, prima che Lena gli sparasse. Indecisa su quale futuro intraprendere e dopo aver abbandonato l'azienda di Cat, Kara capisce di voler diventare una reporter della CatCo, idea in cui la mentore non può che sostenerla. Decide inoltre che fra lei e James non ci potrà essere niente altro che amicizia, mentre Winn viene asssunto ufficialmente dalla DEO. Intanto, J'onn J'onzz rivela ad Alex che è stato lui a trovare il primo gruppo di kryptonite e di averlo voluto tenre contro la volontà di Clark, che avrebbe preferito invece distruggerlo. Nello stesso momento, il leader del progetto Cadmus resuscita Corben e lo trasforma in una creatura chiamata Metallo.

© Riproduzione Riservata.