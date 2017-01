Stefano de Martino/ Un 2017 in tv per il ballerino tra Amici, Ultima Fermata e Isola dei Famosi? (Oggi, 3 gennaio)

STEFANO DE MARTINO, NEWS DEL 3 GENNAIO: IL BALLERINO PRONTO A CONQUISTARE LA TV TRA AMICI, ULTIMA FERMATA E L'ISOLA DEI FAMOSI? - Stefano de Martino sta vivendo le sue vacanze di Capodanno insieme al piccolo Santiago e lo sta facendo in vista di un 2017 che promette scintille e tante prime serate per il ballerino che sicuramente sarà protagonista nella fase serale di Amici 2016 come ballerino professionista insieme ai suoi colleghi e amici. Ma questa non è l'unica prima serata prevista per il ballerino né su Canale 5 e né in casa Mediaset in generale. Secondo le ultime anticipazioni sembra che sarà sempre lui a condurre Ultima Fermata, il nuovo show dedicato ai sentimenti e alle coppie pronte a scoppiare ideato da Maria De Filippi. Proprio lui dovrebbe essere il conduttore del programma come si parla di lui anche come opinionista della nuova edizione de L'Isola Dei Famosi. Dopo il successo ottenuto con Selfie - Le cose cambiano, il bel ballerino potrebbe presto diventare uno dei più gettonati opinionisti della tv magari proprio insime alla zia Mara Vanier.

STEFANO DE MARTINO, NEWS DEL 3 GENNAIO: LA POLEMICA SOCIAL SUL BACIO - Sui social tutto tace. Ebbene sì, Stefano De Martino è in pausa di riflessione, almeno lo è stato nella giornata di ieri. Dopo la foto che ha pubblicato per Capodanno con il dolce pace dato al piccolo Santiago, il ballerino sembra essere svanito nel nulla lasciandosi scivolare le polemiche delle ultime ore. A quanto pare c'è chi non ha trovato di buon gusto pubblicare un bacio sulle labbra di suo figlio e il tema è stato discusso anche sui social tra chi pensa che la cosa non sia poi così igienica e chi pensa che sia bello e normale baciare il proprio figlio sulle labbra come ha fatto Stefano De Martino. Chi avrà ragione? Mentre i suoi fan si dividono, il ballerino ha passato la giornata con suo figlio lontano dai social, dalle risposte di cattivo gusto e dalle polemiche, quando tornerà?

