TEEN WOLF 6/ Anticipazioni del 3 gennaio 2017: Peter è ancora vivo?

TEEN WOLF 6, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella notte fra oggi, martedì 3 gennaio 2017, MTV trasmetterà negli USA una nuova puntata di Teen Wolf 6. L'episodio sarà il sesto, in prima Tv assoluta, dal titolo "Ghosted". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Stiles (Dylan O'Brien) si ritrova all'interno di una sala d'attesa di una stazione ferroviaria, assieme ad altre persone. Nessuno sa dire da quanto tempo si trovano lì, né dove sono diretti. Poco dopo, i Ghost Riders entrano nella stanza trascinando un uomo e Stiles sta per essere frustato, prima che Peter (Ian Bohen) lo salvi. Il Mannaro rivela di essere fuggito da Eichen House alcuni mesi prima, grazie ad un blackout che ha fatto saltare la luce elettrica ed ha aperto tutte le celle. Insieme, iniziano a cercare una via d'uscita, ma scoprono che portano tutte alla sala. Notano poi che un ragazzo li sta osservando e scoprono che ha fatto diversi tentativi nei mesi di prigionia. Ha notato che il tunnel da cui arrivano i Ghost Riders è anche la via d'uscita. Per superarlo devono però oltrepassare le loro paure e Peter chiede quindi a Stiles di spingerlo oltre. Nel frattempo, Lydia (Holland Roden) si precipita per fermare un addetto con il carro attrezzi che sta per prelevare la Jeep e lo paga per lasciarle l'auto. Il ragazzo del tunnel invece rivela a Stiles e Peter che potrebbero cercare di uscire sfruttando l'arrivo dei Ghost Riders e lanciarsi sui cavalli, ma non appena ci prova rimane polverizzato. Peter sapeva che sarebbe successo e pensa che non abbiano più speranze, ma Stiles è convinto che Scott (Tyler Posey), Lydia o Malia (Shelley Hennig) lo troveranno. Ore dopo, scopre che il megafono presente nella sala è collegato ad una radio presente in una stanza all'interno della sala. Anche se si collega non riesce tuttavia a trovare nessuna frequenza libera, ma il suo segnale arriva agli amici che iniziano a perquisire l'interno dell'auto. Trova infatti un foglio che la riporta all'indirizzo dello Sceriffo Stilinski (Linden Ashby) e Claudia (Gina Holden) ammette che si tratta di un mezzo che le hanno rubato in precedenza, ma nega di saperne qualcosa. Nello stesso momento, i Ghost Riders portano Gwen (Alisha Boe) nella sala e Peter decide di attraversare il portale, perché in quanto creatura sovrannaturale può salvarsi e guarire. Afferma però di voler andare lontano da Beacon Hills, ma Stiles gli ricorda di Malia (Shelley Hennig) e Peter ricorda che è stata lei a farlo fuggire, grazie al black out creato durante l'attacco dei Dottori del Terrore. Il piano di Peter funziona e si ritrova nei boschi, completamente ustionato. Il suo ruggito di dolore riecheggia in tutta la città ed attira l'attenzione di Scott e Malia che infine lo trovano. Mentre alleviano un po' il suo dolore, Malia nota che il Mannaro stringe fra le mani delle chiavi, con cui Lydia e Scott finalmente riescono ad accendere la Jeep. Stiles invece osserva il tabellone degli arrivi e si concentra su Canaan, collegando poi la radio e riuscendo a mettersi in contatto con gli amici. L'unica cosa che può dire loro, è di cercare quel luogo.

TEEN WOLF 6, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "GHOSTED" - In base all'ultimo episodio di Teen Wolf 6 possiamo ipotizzare che il sesto vedrà impegnato il branco a Canaan. E' infatti in questo luogo che Stiles li ha indirizzati, senza considerare che ora possono contare sulla presenza di Peter. Il Mannaro diventa così il ponte di collegamento fra i due mondi e fra i due gruppi, anche se Stiles è rimasto apparentemente da solo. Nella stessa sala si trova tuttavia anche Gwen e dato il ruolo che ha avuto nelle precedenti scene possiamo immaginare che offrirà il suo aiuto al figlio dello Sceriffo. Nel frattempo, Malia guiderà il gruppo alla scoperta del mistero sui Ghost Riders. A Canaan incontreranno una Banshee molto più potente di Lydia che sembra conoscere molte cose sulla Caccia Fantasma.

