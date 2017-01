TEMPESTA D'AMORE/ Anticipazioni: Clara diventa ignara complice di Lucien (oggi, puntata 3 gennaio 2017)

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI 3 GENNAIO: CLARA DIVENTA COMPLICE DI LUCIEN - Colpi di scena e nuovi intrighi saranno solo alcuni degli ingredienti della puntata di Tempesta d'amore in onda questa sera su Rete 4 a partire dalle ore 19:55 circa. In essa Clara si troverà costretta ad affrontare l'ennesimo problema a causa di una nuova bugia di Lucien: quest'ultimo scoprirà che la croce di Hartmann gli è stata sottratta e cercherà un modo per entrarne in possesso velocemente prima che il prezioso monile venga rivenduto. Sarà per questo che deciderà di usare la persona più ingenua del Fuerstenhof per convincerla ad aiutarlo: e chi meglio di Clara potrà diventare la sua ignara complice? L'ex fidanzato di Desiree, infatti, non si farà scrupoli nel rivelare di avere avvelenato la ragazza, informandola che solo lui ha a disposizione l'antidoto che potrà salvarle la vita. In cambio di tale prezioso intruglio, Clara dovrà però riportargli niente meno che la croce di Hartmann, attualmente in possesso della perfida Desiree. E proprio quest'ultima, dopo essere stata scoperta da Beatrice, mentre sarà intenta a portare a termine la sua rapina, finirà per creare una sorprendente alleanza con la madre: entrambe avranno dei vantaggi nel vendere il prezioso gioiello e potranno dividere la refurtiva. Ma la notizia dell'avvelenamento di Clara finirà per riempire di dubbi la stessa Desiree: tornerà indietro sui suoi passi per il bene dell'amica? Non mancheranno le sorprendenti novità anche per quanto riguarda il rapporto di Tina e David: su consiglio della sorella, Hofer chiederà all'amica di creare un'impresa che possa sfruttare al meglio il blog di cucina. Si tratterà di un'idea che troverà subito l'approvazione dell'aspirante cuoca. Natascha faticherà a nascondere la gelosia verso Pia, ormai sempre più vicina a Nils...

