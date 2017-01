THE FLASH 3 / Anticipazioni del 3 gennaio 2017: Barry ucciderà la madre? Sbarca in Italia la nuova stagione con Grant Gustin

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017: LA SERIE - Nella seconda serata di oggi, martedì 3 gennaio 2017, Italia 1 vivrà il debutto di The Flash 3, in prima Tv assoluta. La serie Tv ispirata ai fumetti della DC Comics ritorna con il terzo capitolo per risolvere il grande enigma collegato con il finale precedente. Abbiamo visto Barry, interpretato da Grant Gustin, sparire di fronte ai nostri occhi ed a quelli dei suoi amici, ora disperati perché lo credono morto. Non sarà inoltre l'unico legame dello show, dato che potremo contare su un ottavo episodio all'insegna del crossover con i mondi di Supergirl 2 e Arrow 5, che andranno in onda in contemporanea nella prima e seconda serata, seguiti da Gotham 2 che verrà trasmesso per la prima volta sulle reti in chiaro. Il primo episodio di oggi, intitolato "Flashpoint" ci svelerà finalmente il mistero sul destino del protagonista, ma aprirà anche le sue porte a tutte le novità che ci attendono in questo terzo capitolo della serie Tv. Molti rumors sono stati alimentati dal possibile ritorno di Teddy Sears, che abbiamo conosciuto nei panni di Zoom e che potrebbe ritornare con la sua ultima trasformazione, Black Flash. L'interesse del produttore esecutivo Andrew Kreisberg, stando alle parole che lo stesso attore ha usato in un'intervista su Tv Guide, sarebbe infatti di riservare un ruolo di primo piano al villain, facendolo apparire nella trama in un punto non ben precisato. Non dovrebbe trattarsi tuttavia di un ritorno entro breve, dato che in questi mesi Sears è impegnato con un altro progetto che riguarda 24 Legacy, la nuova serie targata Fox. In questo momento inoltre lo show è in pausa per quanto riguarda la programmazione americana e si mormora già di un ritorno di Grodd, il Gorilla gigantesco che abbiamo conosciuto nella prima stagione e che si trova ora confinato su Terra 2. Qui incontrerà un altra creatura della sua specie, Solovar, in grado di controllare la mente degli esseri umani. La Justice League introdurrà inoltre un altro arrivo, un personaggio dotato di telepatia e con il potere dell'invisibilità, oltre che capace di creare illusioni: Gipsy. L'annuncio è stato confermato da Carlos Vadex (Cisco nello show, ndr) durante il CW Fan Fest, in cui ha rivelato che Vibe apprenderà da Gipsy alcun nuove abilità. Sarà quindi questo il ruolo della nuova eroina? Prima di scoprirlo, potremo trovare altre informazioni sulla pagina ufficiale Facebook di The Flash 3, disponibile a questo indirizzo.

THE FLASH 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 3 GENNAIO 2017, EPISODIO 1 "FLASHPOINT" - Nel tentativo di salvare sua madre, Barry decide di rimanere nel mondo parallelo, dove inizia un'esistenza felice. Lo ritroviamo infatti tre mesi dopo gli ultimi eventi, al fianco di Iris. Quest'ultima ovviamente non lo conosce, particolare che dà a Barry la possibilità di fissare un appuntamento. La città si trova inoltre nel caos a causa dell'eterna lottà fra Flash, vestito di giallo, e Rival, vestito di nero, e la notizia di una loro nuova battaglia giunge prprio durante l'appuntamento fra i due ragazzi. Precipitatori sul posto, Barry scopre che dietro la maschera di Flash c'è in realtà Wally. Barry offre il proprio aiuto per sconfiggere la sua nemesi, mentre viene colpito da alcune visioni. Curioso di scoprirne il motivo, chiede aiuto a Eobard che gli rivela che si tratta del Flashpoint, un effetto del viaggio che elimina tutti i ricordi progressivamente non appena usa la supervelocità. A quel punto Barry decide di rivelare tutto alla sua nuova squadra, ma l'attacco a Rival si rivela più difficile del solito. Si rende inoltre conto che salvare sua madre potrebbe essere stato in realtà un errore, da cui solo Eobard può salvarlo. Tornato indietro nel tempo, si accorge tuttavia che non tutto è tornato alla normalità: Iris ha lasciato la famiglia per via di alcuni problemi con Joe.

