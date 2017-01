Tatort – Scambio di ostaggi / Il film con Til Schweiger e Fahri Yardim in onda su Rai 4. La trama e il cast (Oggi, 3 gennaio)

Il film è in onda su Rete 4 in prima serata

TATORT – SCAMBIO DI OSTAGGI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – Questa sera di martedì 3 gennaio 2017 su Rete 4 alle ore 21,05 va in onda il film di genere giallo Tatort - Scambio di ostaggi, della durata di circa un'ora e mezza. La pellicola è stata realizzata nel 2016 in Germania ed è stata diretta dal regista Christian Alvart con le musiche scritte da Martin Todsharow ed il montaggio curato da Dirk Grau e Philipp Stahl. Nel cast figurano Til Schweiger, Fahri Yardim, Branko Tomovic, Erdal Yildiz, Arnd Klawitter, Luna Schweiger e Tim Wilde.

TATORT – SCAMBIO DI OSTAGGI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – L'ispettore della polizia tedesca Nick Tschiller si ritrova nuovamente alle prese con un nuovo caso da risolvere. In questa occasione deve vedersela con una banda di pericolosi criminali provenienti dalla Russia ed particolare dalla regione della Cecenia. Un gruppo di malviventi senza scrupoli pronti a qualsiasi atto pur di raggiungere i proprio obiettivi. Infatti, i componenti della banda cecena si catapultano in una trasmissione televisiva sequestrando tutti i dipendenti con l'obiettivo di far liberare il terrorista Firat Astan: lanciano un vero e proprio ultimatum alle forze di polizia tedesche. La vicenda coinvolge in prima persona Nick, dato che Firat è stato il rapitore della sua ex moglie e della figlia e ha fatto morire un'amica di quest'ultima. L'agente procede allo scambio di ostaggi, ma l'imprevisto è sempre dietro l'angolo con un clamoroso colpo di scena che renderà la vicenda molto più complicata.

© Riproduzione Riservata.