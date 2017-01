THE CASE FOR CHRISTMAS/ Il film con Dean Cain e Rachel Blanchard in onda su Canale 5: l’incongruenza nella pellicola

THE CASE FOR CHRISTMAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: CURIOSITÀ (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Il personaggio interpretato dall'attore Dean Cain nella pellicola The Case for Christmas, non manca di qualche piccolo errore, soprattutto rispetto al ruolo dell’avvocato. Per esempio, Michael sarebbe un avvocato alle prime armi, eppure si trova a dover difendere un caso molto più grande di lui nella Corte degli Stati Uniti d'America. Dean Cain in carriere ha partecipato a diversi progetti cinematografici e televisivi che lo hanno reso piuttosto famoso al pubblico italiano. In particolare è noto per aver preso parte alla serie Lois & Clark - Le nuove avventure di Superman mentre sul grande schermo ha partecipato a pellicole come Best Men - Amici per la pelle, Il club dei cuori infranti, The Division, Contatto finale, Tre bambini sotto l’albero e Georgia.

THE CASE FOR CHRISTMAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Nel pomeriggio di Canale 5 va in onda il film The case for Christmas, tipica commedia natalizia di produzione statunitense il cui titolo ‘italiano’ è Avvocato per Babbo Natale. Una pellicola diretta da John Bradshaw per conto della compagnia di produzione della Cinedig della dura di circa 87 minuti. Nel cast fanno parte Dean Cain, Rachel Blanchard, George Buza, Barry Flatman e Krista Bridges.

THE CASE FOR CHRISTMAS, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Santa Klaus è di nuovo nei guai. Le persone perdono sempre più fede in lui e nessuno più crede in Babbo Natale. Egli non riesce a fare più niente, nemmeno a portare i regali ai bambini meritevoli per il Natale. Sul punto del disastro Santa Klaus spera in un miracolo che arriva sotto le spoglie di Michael Sherman, un giovane avvocato di successo e un padre single che non è ancora riuscito a digerire pienamente la perdita di sua moglie. Lei, sua moglie, ci credeva davvero nel Natale ed in Santa Klaus, ed è per questo che Michael Sherman si mette a difendere a spada tratta il Natale e Babbo Natale dinnanzi a una Corte di giudici degli Stati Uniti d'America. Durante questa breve esperienza da difensore del Natale, Michael non solo aiuta a salvare l'innocente Kris Krangle ma a riesce anche a riportare l'amore nel suo animo e nella propria vita dopo la morte della scomparsa moglie. Il finale è a metà tra il drammatico e l’happy end. Michael, difatti, pur sapendo di non poter mai più rivedere sua moglie, è comunque molto felice per essere riuscito a restituire l'atmosfera positiva del Natale e regalare un sorriso di felicità a molti bambini. Per questo egli potrà vivere comunque felice.

br/>© Riproduzione Riservata.