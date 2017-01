Tomb Raider - La culla della vita / Il film con Angelina Jolie e Gerard Butler in onda su Rai 4. La trama e il cast (Oggi, 3 gennaio)

Il film è in onda su Rai 4 in prima serata

TOMB RAIDER - LA CULLA DELLA VITA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – Questa sera, martedì 3 gennaio 2016, su Rai 4 va in onda la pellicola Tomb Raider - La culla della vita. Un film d'azione del 2003 con durata di circa 117 minuti sequel della pellicola Lara Croft: Tomb Raider, è diretto da Jan De Bont e vanta un cast stellare nel quale figurano Angelina Jolie, Gerard Butler, Ciaran Hinds, Chris Barrie, Noah Taylor, Simon Yam e Ronan Vibert.

TOMB RAIDER - LA CULLA DELLA VITA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) – Il film ha inizio sull'isola greca di Santorini dove un forte terremoto fa riemergere il Tempio della Luna. L'edificio, voluto dal conquistatore macedone Alessandro Magno, racchiude i tesori più preziosi che l'imperatore ha raccolto nel corso della sua opera di espansione. Tra essi spicca una sfera incandescente fatta d'ambra in cui è stato inciso un codice indecifrabile. L'archeologa Lara Croft (Angelina Jolie) trova questo globo e decide di indagare sulla sua storia: purtroppo, un signore del crimine orientale di nome Chen Lo (Simon Yam) attacca il suo gruppo di lavoro, uccide i suoi due compagni di avventure e trafuga il prezioso ed enigmatico reperto archeologico. Lara riesce a sfuggire al destino di morte certa che Chen Lo le voleva offrire e riesce a scappare, portando con sé un misterioso medaglione. La nostra protagonista non ha nessuna intenzione di dimenticare questa brutta storia ed inizia a domandarsi quale possa essere il valore della sfera d'ambra. MI6, i servizi segreti britannici, si avvicinano a Lara portandole preziose informazioni sul leggendario vaso di Pandora. Si tratta di un oggetto mitologico che, presumibilmente, contiene al suo interno una piaga mortale. Le forze democratiche devono mettere le mani sopra ad esso prima che lo faccia Jonathan Reiss (Ciarán Hinds), premio Nobel per la Fisica che è diventato con gli anni uno spietato terrorista. Il vaso è nascosto nella misteriosa "culla della vita" che può essere rintracciata solo grazie ad una sfera magica che nasconde in sé una mappa. Lara Croft capisce immediatamente di aver già visto questo manufatto: si tratta proprio della sfera d'ambra rubata a Santorini da Chen Lo. Lara accetta di aiutarle l'MI6 a patto che essi rilascino la sua vecchia fiamma Terry Sheridan (Gerard Butler). Il suo interesse non è puramente sentimentale: l'uomo conosce perfettamente Chen Lo ed il suo modus operandi. Perché la missione vada a buon fine, la presenza di Sheridan è fondamentale. Insieme, Terry e Lara si infiltrano nel covo segreto del trafficante cinese e lo sorprendono mentre sta contrabbando i soldati di terracotta.

