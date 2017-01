Tra sogno e realtà/ Su La5 la prima parte della finale del talent: gli ospiti (oggi, 3 gennaio 2017)

TRA SOGNO E REALTÀ, SU LA5 LA PRIMA PARTE DELLA FINALE DEL TALENT SHOW: GLI OSPITI (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Tra sogno e realtà, il talent show trasmesso sul piccolo schermo di La5 che ha visto al timone Francesco Capodacqua, si avvicina alla conclusione: stasera, martedì 3 gennaio 2017, in prime time verrà trasmessa la prima parte della finalissima, durante la quale il pubblico potrà ritrovare in scena i giudici Simona Borioni, Jose Prez e Silvia Salemi. Le selezioni nelle piazze italiane, durate circa sei mesi, hanno mandato avanti più di 7mila talenti, tra giovanissimi cantanti, ballerini, musicisti e attori. Solamente 530, un numero molto esiguo rispetto a quello di partenza, sono riusciti però ad approdare sul piccolo schermo televisivo, e hanno affrontato le quattro fasi previste dalla trasmissione: la Challenge, in cui tutti hanno avuto occasione di mostrare la loro abilità o il loro particolare talento; l’In&Out, dove i giudici hanno rivisto coloro che hanno ricevuto due o più Sì decidendo chi meritava di andare avanti; la Semifinale e la Finale, che decreterà infine il vincitore dell’edizione. Il quarto giudice, ospite d’eccezione, sarà Bill Goodson, e ci sarà anche Moses, vincitore di Italia’s Got Talent. Domani, mercoledì 4 gennaio 2017, andrà in scena la seconda e ultima parte, durante la quale il pubblico conoscerà finalmente il nome del vincitore di Tra sogno e realtà. Curiosi?

