UN POSTO AL SOLE/ Anticipazioni: il ritorno di Katia basterà per risolvere i problemi di Nunzio? (Oggi, puntata 3 gennaio 2017)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 3 GENNAIO 2017: KATIA RITORNA PER AIUTARE NUNZIO - Un posto al sole tornerà questa sera su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. In tale episodio le sorti di Nunzio continueranno ad apparire ancora molto difficili da risolvere: il ragazzo si troverà in carcere e niente e nessuno sarà disposto ad alleggerire tale situazione. Gianni sarà infatti scomparso nel nulla e Petrone, che ricorderà perfettamente come sono andate le cose, continuerà a mantenere il segreto sia con la Polizia che con Chiara. Per cercare di trovare una via d'uscita per le sorti del figlio, anche Katie farà il suo ritorno a Napoli e si presenterà a casa di Franco. Riusciranno insieme a salvarlo da una pesante condanna? L'atmosfera all'interno della famiglia Boschi sarà ancora molto tesa, considerando gli errori commessi soprattutto dal padre di Bianca negli ultimi tempi. Dopo gli incredibili sviluppi nella loro relazione, Niko e Beatrice reagiranno in modo del tutto diverso a quanto accaduto: la ragazza si dimostrerà dura come sempre? Il desiderio di Silvia di ritagliarsi del tempo tutto per sé sembrerà essere molto difficile da realizzare: i troppi impegni quotidiani la porteranno infatti a non trovare un solo minuto da dedicare alla lettura.

