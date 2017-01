UNA VITA/ Anticipazioni: Cayetana esce dal carcere, le sue vicine cominciano a tremare (oggi, 3 gennaio 2017)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 GENNAIO 2017: CAYATANA ESCE DI PRIGIONE - I telespettatori di Una vita potranno approfittare per tutta la settimana della doppia programmazione su Canale 5, con episodi in onda dalle ore 13:40 alle ore 14:30 circa. L'assenza dei corpi di German e Manuela nella loro tomba porterà buone notizie a Cayetana, che non potrà più essere accusata di omicidio. Per questo le novità per lei non tarderanno ad arrivare e la dark lady verrà immediatamente scarcerata. La notizie della sua liberazione si diffonderanno velocemente nel quartiere di Acacias 38 dove tutte le donne si preoccuperanno delle ripercussioni del suo ritorno a casa: nessuna vicina, infatti, si è recata a farle visita in carcere ad esclusione di Celia, che ha ottenuto dall'amica anche la procura ad agire legalmente per suo conto. Non si sbaglieranno a temere le ripercussioni di Cayetana che, quando tornerà ad Acacias 38, volgerà verso le vicine di casa uno sguardo d'odio che le preoccuperà.

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 3 GENNAIO 2017: VICTOR RIFIUTA DARIA - Il piano di Lourdes di separare per sempre Victor e Maria Luisa entrerà nel vivo nella puntata odierna di Una vita. In essa, infatti, farà il suo primo passo in avanti Daria, la ragazza pagata proprio dalla perfida donna con l'obiettivo di sedurre Victor. Ma quest'ultimo non cadrà nel tranello della futura suocera rifiutando, senza alcuna esitazione, l'avvenente e disponibile donna. Se la sua reazione sarà delle migliori, Maria Luisa da lontano non comprendere il vero sviluppo dei fatti e finirà per fraintendere la situazione, sentendosi tradita dal fidanzato. Come reagirà di fronte a quello che riterrà un passo falso nei confronti del ragazzo che è stato accettato in famiglia dal padre? Riuscirà a chiarire la situazione o sarà questa la fine di una storia d'amore durata fin troppo poco da parte di questa bella coppia? Il primo passo di Lourdes senza essere vincente: la figlia Palacios sarà costretta a soffrire ancora per colpa sua?

