Uomini e Donne / Anticipazioni Trono Over, Anna Tedesco e la splendida dedica per una persona speciale (Oggi, 3 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: ANNA TEDESCO E LA SPLENDIDA DEDICA PER L’AMICA – Anna Tedesco continuerà ad essere una protagonista del trono over di Uomini e Donne anche nel 2017. La splendida dama, in attesa di trovare il vero amore, continua a trascorrere le sue giornate con le vere amiche. Bella, solidale con le altre donne e con una grande fiducia nell’amicizia, la dama ha scelto Facebook per fare una dedica speciale ad una sua grande amica. “Ricorda sempre che, nonostante tutto, anche le paure più intime intrise nell'anima si affrontano, combattendole con il potere del voler essere felice. Tu ricorda che il sorriso è l'unica arma che dovrai impugnare per distruggere tutte le avversità della vita. Affronta l'avversario con un sorriso è l'arma più potente che abbiamo e riempie il cuore a chi ti vuole bene”, scrive la Tedesco. Capace di amare totalmente le amiche, Anna Tedesco è pronta a fare lo stesso anche con gli uomini. Il 2017, dunque, sarà l’anno buono per trovare anche il vero amore? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA GALGANI E GIORGIO MANETTI DI NUOVO VICINI, IL GESTO CHE SCATENA IL GOSSIP – Il 2017 è iniziato con il botto per Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Nel corso dell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne, infatti, c’è stato un riavvicinamento tra il cavaliere e la dama storica del programma di Maria De Filippi che ha subito scatenato il gossip. Dopo aver negato di provare ancora dei sentimenti per Giorgio, Gemma ha deciso di cominciare il nuovo anno ammettendo i propri sentimenti. La Galgani, infatti, ha rivelato di aver provato qualcosa quando, nella scorsa registrazione, Giorgio le ha fatto una carezza. Un piccolo gesto d’affetto che è bastato per risvegliare i sentimenti mai spenti di Gemma per il bel cavaliere. Secondo Tina Cipollari e Gianni Sperti, infatti, si tratta dell’ennesimo film mentale della dama. Sarà davvero così? Gemma e Giorgio si sono concessi comunque un ballo scatenando così i rumors sul loro rapporto. Se da una parte i fans più romantici vedono nelle parole di Gemma e nel gesto di Giorgio il chiaro segnale di un riavvicinamento, dall’altra parte ci sono coloro che non credono affatto alla coppia e si dicono convinti che sia tutto studiato per continuare a creare situazioni per riempire le pagine dei giornali ed essere i protagonisti assoluti del trono over. Quale sarà la verità? Gemma e Giorgio sono davvero pronti a concedersi una nuova possibilità? Al momento sembrerebbe di no visto che entrambi stanno conoscendo altre persone ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

