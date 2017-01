UOMINI E DONNE / Gossip e Anticipazioni, Sonia Lorenzini vs Alessandro Calabrese, lo studio si divide. Lidia “saluta” il 2016 (oggi, 3 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: SONIA LORENZINI VS ALESSANDRO CALABRESE, LO STUDIO SI DIVIDE. LIDIA VELLA “SALUTA” IL 2016, FOTO (oggi, 3 GENNAIO 2017) - Il nuovo anno dedicato ai protagonisti di Uomini e donne si aprirà con una serie di novità imperdibili. Per quanto riguarda il trono classico, infatti, ritroveremo i tre nuovi tronisti, Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini pronti a dare il via, nello studio di Maria De Filippi, al loro percorso alla ricerca dell’amore. Tutti gli occhi saranno naturalmente puntati su Sonia, che nel corso della sua esperienza come corteggiatrice di Claudio D’Angelo ha già dato prova di non gradire bugie e omissioni, cosa che, secondo alcune dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane da Lidia Vella, avrebbe fatto proprio Alessandro Calabrese. L’ex gieffino, infatti, ha dichiarato di essere single ormai da tre mesi, una versione smentita proprio dalla sua ex, che ha fatto un racconto dei fatti totalmente differente. L’esterna fra Sonia e Alessandro sarà quindi tutta concentrata sul chiarimento di questo piccolo equivoco e vedrà la tronista infuriarsi proprio nel locale di Alessandro Calabrese, location scelta per l’occasione dal corteggiatore. Dopo un appuntamento così disastroso, quale sarà la decisione definitiva di Sonia Lorenzini? Possiamo anticiparvi che questa storia dividerà le opinioni in studio: Tina Cipollari e Gianni Sperti si schiereranno dalla parte del corteggiatore, e non mancherà la frecciatina della vamp alla tronista, che sarà definita eccessivamente “catastrofica”. Maria De Filippi, invece, cercherà ci capire il punto di vista della tronista, soprattutto in virtù del contenuto delle indiscrezioni su Calabrese. Lidia Vella, intanto, è pronta a dare il via a un nuovo anno, lasciandosi alle spalle quello vecchio. L’ex gieffina, infatti, ha scelto di condividere uno scatto per mandare al diavolo gli ultimi mesi appena trascorsi: “..fuck 2016...Welcome 2017”, scrive Lidia. Se volete visualizzare il suo scatto, potete cliccare qui.

© Riproduzione Riservata.