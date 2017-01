UOMINI E DONNE/ Gossip e Anticipazioni: Andrea Damante e Giulia De Lellis, ultima vacanza insieme? (Oggi, 3 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: GIULIA DE LELLIS E ANDREA DAMANTE DI NUOVO IN VACANZA, FOTO – Dopo Amsterdam e Londra, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono concessi una breve vacanza in montagna. Dopo aver festeggiato il Capodanno in città, i Damellis hanno staccato la spina trovando ristoro sulla neve. Sempre più sulla cresta dell’onda e con un’agenda fitta di impegni, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne hanno deciso di concedersi una breve vacanza. Su Instagram, la coppia più famosa di Uomini e Donne ha condiviso con i fans le emozioni della prima giornata. “Il riassunto di questa prima giornata? Lui ha pensato bene di farmi lanciare giù per le piste così... Ah, naturalmente prendendo velocità. Giusto per traumatizzare quella che doveva essere la mia futura vita da sciatrice (finita il giorno stesso dell'inizio). E niente... Poi mi sono arresa e ho preso il sole. È stato meglio così”, scrive la De Lellis. Quella che stanno trascorrendo sarà l’ultima vacanza insieme di Giulia e Andrea prima della partenza dell’ex corteggiatrice per l’Isola dei Famosi? Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: ALESSANDRO CALABRESE RIORDINA LE IDEE AL MARE, FOTO – Uomini e Donne tornerà in onda lunedì 9 gennaio e il pubblico non vede l’ora di vedere la presentazione di Alessandro Calabrese come corteggiatore di Sonia Lorenzini. Nonostante l’ex gieffino abbia assicurato alla tronista e all’intera redazione di Uomini e Donne di avere il cuore libero da Lidia Vella, Sonia Lorenzini non è ancora pronta a fidarsi completamente di lui. I fans, infatti, invitano Sonia a non fidarsi e a cercare altrove il suo grande amore. Nonostante le mille polemiche, però, Alessandro non ha alcuna intenzione di arrendersi e ha tutte le intenzioni di conquistare il cuore della Lorenzini. In attesa di tornare nello studio di Uomini e Donne per una nuova registrazione, il Calabrese ha scelto di riordinare le idee al mare. “Non c'è cosa Più bella e rilassante del mare...”, scrive l’ex gieffino che davanti al mare d’invero cerca di scacciare i cattivi pensieri. Cosa preoccuperà Alessandro Calabrese? Lidia Vella è davvero un capitolo chiuso? Sonia Lorenzini si augura di sì ma i fans che hanno seguito la storia d’amore di Lidia e Alessandro non sono sicuri che un amore così grande possa finire da un giorno all’altro. Cliccate qui per vedere il post.

UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: DOPO ALESSANDRO CALABRESE, ARRIVANO SIRIA DE FAZIO E MAICOL BERTI? – Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda lunedì 9 gennaio con tantissime novità. Sul trono di Uomini e Donne ci saranno Manuel Vallicella, Sonia Lorenzini e Luca Onestini. L’attesa, però, è tutta per Alessandro Calabrese, ex concorrente del Grande Fratello che, dopo aver chiuso l’importante relazione con Lidia Vella ha scelto di ricominciare corteggiando la nuova tronista di Uomini e Donne e dando il via ad una serie infinita di polemiche. Secondo le ultime indiscrezioni che circolano sul web, però, Alessandro Calabrese potrebbe essere raggiunto da altri due ex gieffini che, tuttavia, potrebbero ricoprire un ruolo diverso. Stiamo parlando di Siria De Fazio e Maicol Berti che, già in passato si sono candidati come tronisti. Siria ha voluto lanciare un vero e proprio appello alla De Filippi: “Era ora! Credo che Maria con questa iniziativa contribuirà a dare un reale specchio della situazione. Detto questo io mi candido come tronista. Si preparino corteggiatrici femminili, dolci, allegre e con l’amore per la vita”. Maicol, invece, ha rivelato che accetterebbe solo ad una condizione: “Mi candiderei solo se fossi sicuro che qualcuno di coraggioso scendesse da quella scala”. Al momento, nonostante il successo ottenuto con Claudio Sona, Maria De Filippi sembra aver messo in panchina il trono gay. I due ex gieffini, però, sarebbero pronti a salire sul trono dando vita a due percorsi emozionanti. Entrambi, infatti, sono desiderosi di trovare il vero amore e, avendo piena consapevolezza della propria identità sessuale, sarebbero gli eredi perfetti di Claudio Sona. Maria De Filippi deciderà di prendere in considerazione l’idea?

br/>© Riproduzione Riservata.