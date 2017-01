Una vita / Anticipazioni puntate spagnole: Fabiana in carcere, Cayetana corre in suo aiuto?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: FABIANA IN CARCERE, CAYETANA CORRE IN SUO SOCCORSO? - Le vicende della seconda stagione di Una vita ruoteranno ancora intorno alla dark lady Cayetana e ai suoi subdoli intrighi. A cadere vittima delle sue manipolazioni sarà soprattutto la madre Fabiana, che penderà letteralmente dalle sue labbra. La domestica arriverà persino a correre in soccorso della figlia quando le farà credere che Ursula sia una pericolosa mina vacante, trovando la strategia per fare in modo che la governante non renda pubblici i numerosi intrighi della sua padrona. Ne conseguirà un terribile scontro tra Fabiana e Ursula durante il quale sarà la prima ad avere la meglio: durante il litigio, infatti, Ursula verrà spinta già da un ponte e di lei si perderanno le tracce, lasciando presagire ad un suo annegamento. Pensando che Ursula sia stata uccisa, Mauro finirà per arrestare Fabiana che resterà in carcere per diverse settimane. E indovinate cosa farà Cayetana in questo lasso di tempo? Praticamente nulla: non farà visita alla madre, né tanto meno farà in modo di pagarle un famoso avvocato che possa in qualche modo salvarla dalle peggiori delle accuse. Da sola e rassegnata al suo destino, la domestica rischierà la condanna a morte ma mai penserà di coinvolgere la figlia nei suoi problemi. Come si evolverà questa vicenda? Sarà ancora una volta il fato a salvare Fabiana dalle terribili accuse: Ursula, infatti, ricomparirà misteriosamente e avrà l'aspetto di una signora benestante. Quale sarà la sua reazione? Cercherà la sua vendetta nei confronti di Fabiana e, di conseguenza, anche di Cayetana o le sue intenzioni saranno altre?

