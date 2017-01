Uomini e donne / Trono Over anticipazioni: Tina Cipollari copia il look di Gemma Galgani? Le nuove accuse della dama... (News, oggi 3 gennaio 2017)

UOMINI E DONNE, TRONO OVER ANTICIPAZIONI E NEWS: TINA CIPOLLARI COPIA IL LOOK DI GEMMA GALGANI? LE NUOVE ACCUSE DELLA DAMA TORINSE! (OGGI, 3 GENNAIO 2016) - L’ultima registrazione dedicata al trono over di Uomini e Donne ha portato nello studio di Maria De Filippi molte novità. Fra le tante discussioni, quella che ha aperto la puntata è stata provocata, ancora una volta, dalle vicende di Gemma Galgani e Tina Cipollari, che hanno iniziato a punzecchiarsi in maniera molto aspra come ormai sono solite fare da tempo. Maria De Filippi, però, ha svelato alla dama torinese che l’opinionista, per le sue vacanze, ha passato dl tempo in toscana, suggerendo quindi la possibilità di un incontro fra Tina Cipollari e il suo ex, Giorgio Manetti, ma la vamp ha chiarito subito di avere una casa proprio da quella parti e di recarsi quindi a Firenze di tanto in tanto, con buona pace della dama torinese. Messa da parte l’avventura toscana dell’opinionista, Gemma le ha riservato delle nuove critiche, legate soprattutto al suo abbigliamento: in poche parole, la dama ha accusato Tina di copiare il suo outfit e, per provare quanto detto, ha mostrato al pubblico in studio alcune foto. Ancora una volta, però, la vamp si è difesa svelando a tutti di avere a disposizione uno stilista personale e mettendo fine, almeno per il momento, alle lamentele della sua peggior nemica. A pochi giorni dall'epifania, inoltre, Tina non ha potuto fare a meno di prendere in giro Gemma, invitandola a restare a casa a lavorare a maglia nel giorno dedicato alla consegna dei regali. Riusciranno le due donne a trovare un’intesa nel nuovo anno?

© Riproduzione Riservata.