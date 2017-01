VICTOR ROS/ Anticipazioni puntata 3 gennaio 2017: Victor viene arrestato

VICTOR ROS, ANTICIPAZIONI PUNTATA 3 GENNAIO 2017: LE IMPRONTE DEL CRIMINE - Non si fermano sul piccolo schermo di Canale 5 gli appuntamenti con la serie spagnola che vede protagonista l’attore Carlos Francino, Victor Ros: oggi, martedì 3 gennaio 2017, andrà infatti in scena la prima parte di “Le impronte del crimine”, episodio che va a chiudere la prima stagione della fiction. Le anticipazioni rivelano che Victor si troverà nei guai: verrà infatti rinvenuto con le mani insanguinate, e inginocchiato davanti al cadavere del Prefetto. Senza alcuna memoria dell’accaduto, non riuscirà a fornire uno spettacolo, né tantomento una spiegazione, convincentia Buendia, Blazquez e Carballo, accorsi sul luogo. I tre non potranno fare altro che arrestarlo. Durante il tragitto, però, il suo vice riuscirà a simulare una sorta di aggressione per fare in modo che riesca a scappare: dalla casa di Don Fernando, inoltre, sembrano essere sparite tutte le prove relative all’attentanto che voleva come vittima il Presidente Canovas. Chiaramente, quest’ultimo, si accanirà contro l’Ispettore. Come andrà a finire per lui?

© Riproduzione Riservata.