Zorro alla corte di Spagna/ Su Rete 4 il film con Giorgio Ardisson e Alberto Lupo, le curiosità sui due attori

ZORRO ALLA CORTE DI SPAGNA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: CURIOSITÀ (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Il principale protagonista della pellicola Zorro alla corte di Spagna è Giorgio Ardisson. Ardisson è stato un attore italiano scomparso nel dicembre 2014 che ha preso parte a tantissimi film di spessore. Ha esordito nel 1959 prendendo parte nel cast del celebre film Arrangiatevi, al fianco di grandissimi artisti come Totò e Peppino De Filippo. Ha inoltre preso parte a diversi film di genere western all’italiana, come Massacro del Gran Canyon di Sergio Corbucci, Chiedi perdono a Dio.. non a me di Glenn Vincent Davis e Django sfida Sartana di Pasquale Squitieri. Altro grande protagonista di questo film è il compianto Alberto Lupo nome d’arte di Alberto Zoboli e che in carriera ha recitato in numerose pellicole tra gli anni Cinquanta e Sessanta e che soprattutto è stato molto attivo in televisione tra sceneggiati, fiction e programmi in prima serata tra cui si ricorda il memorabile duetto con Mina nel pezzo Parole parole parole.

ZORRO ALLA CORTE DI SPAGNA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: IL CAST (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Nel pomeriggio televisivo di Rete 4 di oggi, 3 gennaio 2017, va in onda il film Zorro alla corte di Spagna. Una pellicola di genere avventura realizzata nel 1962 con la regia di Luigi Capuano per una durata di circa 92 minuti. Il soggetto è stato scritto da Nino Scolaro e Arpad DeRiso, le musiche sono opera di Carlo Savina mentre tra gli interpreti principali spiccano Giorgio Ardisson nei panni di Zorro, Alberto Lupo, Nadia Marlowa, Maria Letizia Gazzoni, Franco Fantasia e Antonio Gradoli ha interpretato l'Oste.

ZORRO ALLA CORTE DI SPAGNA, IL FILM IN ONDA SU RETE 4: LA TRAMA (OGGI, 3 GENNAIO 2017) - Ramon è un guerriero esperto di ritorna dal lontano Messico che sta per ridare al popolo la leggendaria figura di Zorro, paladino della giustizia. Si scopre che nel Messico Ramon ha avuto molto da fare e tanti ostacoli da superare. Tornato in Spagna, Ramon fa subito visita alla sua terra natale ed particolar modo nella zona al confine con il Portogallo. Qui egli scopre che un usurpatore, anch'egli chiamato Ramon ha preso posto sul trono del Gran Duca. Ciò provoca molto rabbia in Zorro, in quanto il Ramon sul trono del Gran Duca si rivela essere un despote e tiranno. Non solo, il Ramon che regna decide di usare le persone del posto per espandere le proprie terre e il proprio potere diventando quindi l'uomo più potente in Spagna. Tutto questo va in conflitto con il desiderio del Re di Spagna che vuole fare di tutto per fermare le mire espansionistiche di Ramon, il Gran Duca. Tuttavia il re non vuole usare la forza bruta scatenando una guerra civile spagnola. Per questo egli si affida a Zorro. Da questo momento in poi comincerà una dura battaglia tra i due Ramon che vedrà susseguirsi tante scene d'azione e altrettante scene di battaglie. Alla fine dei conti Zorro vincerà e riuscirà a trionfare sull'avidità e sulla volontà di sottomettere di Ramon, riportando la pace in Lusitania.

