ALESSIA MARCUZZI / Accompagnata da Vladimir Luxuria e Stefano Bettarini in questa nuova avventura (Isola dei Famosi oggi, 30 gennaio 2017)

ALESSIA MARCUZZI, AL FIANCO DELLA CONDUTTRICE STORICA VLADIMIR LUXURIA E STEFANO BETTARINI (ISOLA DEI FAMOSI, 30 GENNAIO 2017) - Alessia Marcuzzi si mostra serena e sorridente alla Conferenza Stampa di presentazione dell'Isola dei Famosi 2017, al via nella prima serata di Canale 5 di oggi, lunedì 30 gennaio. Al suo fianco ci saranno gli opinionisti Vladimir Luxuria e l'inviato Stefano Bettarini. Alessia Marcuzzi è reduce da una pausa televisiva di diversi mesi, durante i quali si è dedicata prevalentemente alla famiglia e ha avviato una collaborazione con il World Food Programme - Programma Alimentare Mondiale - in qualità di ambasciatrice. Si tratta di un'iniziativa delle Nazioni Unite per contrastare la fame del mondo e la malnutrizione, riuscendo ad assistere in 78 Paesi ben 100 milioni di persone.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE PARLA DELLE NOVITA' DEL REALITY, IL NUOVO STUDIO ANTROPOLOGICO (ISOLA DEI FAMOSI, 30 GENNAIO 2017) - Grazie ai tre anni consecutivi al timore de L'Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi si può considerare una vera veterana del reality show di Canale 5. Durante la conferenza stampa, in occasione della presentazione dell programma, la conduttrice ha parlato a lungo di quanto sia entusiasta di immergersi in questa nuova isola, che presenterà alcune novità rispetto alle passate edizioni. Infatti quest'anno si farà un vero e proprio studio antropologico dei concorrenti: si partirà dall'Isola Primitiva, totalmente priva di comfort, per poi spostarsi nelle altre Isole, come quella dei Metalli, in cui appunto saranno presenti degli utensili del materiale associato. Per arrivare nell'isola più evoluta ogni concorrente dovrà superare delle prove fisiche e psicologiche che lo metteranno a dura prova. Non ci sarà più solo la fame, il freddo, le privazioni, ma quest'anno una commissione scientifica valuterà ogni concorrente per stabilire se sarà o meno pronto ad evolversi e trasferirsi nell'Isola di livello superiore.

ALESSIA MARCUZZI, LA CONDUTTRICE HA DELLE RISERVE SU STEFANO BETTARINI? (ISOLA DEI FAMOSI, 30 GENNAIO 2017) - I nuovi concorrenti de L'Isola dei Famosi 2017 sono stati annunciati ufficialmente alcuni giorni fa. Troveremo la pornostar Malena, nome d'arte di Filomena Mastromarino ed ex parlamentare del Pd che ha lasciato la politica per una carriera accanto a Rocco Siffredi. Al suo fianco il rapper Moreno Donadoni e la cantante neomelodica napoletana Nancy Coppola, l'attore Giulio Base, il chirurgo plastico Giacomo Urtis ed il comico Massimo Ceccarini. E ancora: l'attore Raz Degan, i modelli Simone Susanna e Andrea Marcacciani, Nathaly Caldonazzo, attrice ed ex moglie di Massimo Troisi, la sex symbol italiana Eva Grimaldi e la modella brasiliana Dayane Mello. Durante la puntata debutto di oggi, verrà decisa la quattordicesima concorrente tra Giulia Calcaterra e Desirée Popper. Alessia Marcuzzi si è dichiarata molto contenta del suo staff, costituito da personaggi molto diversi l'uno dall'altro, affermando che a lei piacciono i personaggi un po' borderline, un po' folli. L'unico su cui mostrava delle reticenze era Stefano Bettarini, inviato scelto dalla produzione. Dopo un confronto fra i due, la Marcuzzi ha ritenuto tuttavia che fosse adatto al ruolo affidatogli ed ha capito le sue motivazioni. Il motivo? La famosa "lista della spesa" che Betta ha confidato durante la sua esprienza al Grande Fratello Vips, riguardo alle sue numerose conquiste amorose. Alessia Marcuzzi, che del Grande Fratello conosce tutte le dinamiche, ha compreso la leggerezza commessa dall'ex marito di Simona Ventura, perché le sue dichiarazioni, fatte quando pensava di non essere ascoltato perché i microfoni erano spenti, non volevano ferire nessuno, come invece è accaduto. La conduttrice, nonostante le sue iniziali perplessità, si è immedesimata in Stefano Bettarini e sembra aver capito il suo errore. Una bella avventura per Alessia Marcuzzi, che per la prima volta si ritroverà "orfana" dello zoccolo duro del programma, a causa dell'assenza dei due opinionisti storici Mara Venier e Alfonso Signorini. In gran forma fisica, la conduttrice quarantaquattrenne è inoltre convolata a nozze qualche anno fa, con il suo compagno Paolo Calabresi Marconi, con cui sta vivendo un periodo di rinnovata felicità e benessere familiare.

br/>© Riproduzione Riservata.