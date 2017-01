AMICI 2017 / Ed. 16 anticipazioni registrazione 11 febbraio: l’eliminazione di Lorenzo e il nuovo volto della scuola della tv

AMICI 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 11 FEBBRAIO: L’ELIMINAZIONE DI LORENZO E IL NUOVO VOLTO DELLA SCUOLA DELLA TV - L’ultimo appuntamento speciale di Amici 2017 ha riservato al pubblico molti colpi di scena. Lorenzo, infatti, ha dovuto lasciare la scuola di Maria De Filippi su invito dei tutor dopo aver criticato le coreografie del suo maestro Emanuel Lo. “All’inizio facevo pezzi che mi facevano cag*”, ha detto il ballerino in un rvm proiettato in sala, e di fronte all’invito degli altri ragazzi di cercare il confronto con il suo maestro, la risposta è stata la seguente: “Che gli dico? Che mi monto le coreografie da solo?”. Parole molto dure, che hanno portato Lorenzo al centro della scena, ma stavolta non per un’esibizione. “Non mi va più di seguirti. Si è spezzato un filo”, ha tuonato Emanuel Lo, che qualche tempo prima, in occasione delle selezioni, si è battuto può dei suoi colleghi pur di avere Lorenzo nella nuova classe del talent. Il ballerino ha cercato di salvare il salvabile cercando di ottenere il perdono del suo insegnante: “Mi dispiace e chiedo scusa di quello che ho detto [...] Io difronte a te sono sempre stato sincero”, ma queste parole, non hanno convinto Emanuel Lo, che turbato da tutta la situazione ha evidenziato l’incoerenza del suo allievo “Tu non sai cos’è la sincerità. La sincerità è parlare dietro?”. Si è conclusa così l’avventura di Lorenzo nella scuola di Amici 2017, sostituito da Simone, il ballerino inizialmente scartato da Emanuel Lo per fare posto proprio a Sorice. Ma anche Riccardo Marcuzzo è stato raggiunto da un provvedimento disciplinare. Il leader dei Senza Piani, infatti, è accusato di aver rivolto un gestaccio al produttore Stefano Settepiani, comportamento che gli costa ben tre giorni di sospensione dalle attività e la perdita della sua fascia di capitano.

