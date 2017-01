ANDREA MARCACCINI, IL MODELLO TATUATO PRONTO A SBARCARE IN HONDURAS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - L’aspetto del naufrago ce l’ha già: con la barba incolta e i lunghi capelli mossi e perennemente scompigliati, Andrea Marcaccini ricorda molto il Tom Hanks del kolossal Cast Away. Ventott’anni e un metro e 92 di muscoli e di sex appeal, lo statuario modello nostrano ha accettato seduta stante la proposta di prender parte alla dodicesima edizione del talent show di Mediaset L’isola dei Famosi 2017. Malgrado la sua giovane età, vanta già un curriculum niente male. Oltre a sfilare e posare per alcune tra le più importanti maison di fama mondiale, il bell’Andrea è anche artista, imprenditore ed influencer. Sui social network è seguito da oltre centomila utenti, che ne apprezzano lo stile e i consigli che gentilmente ogni giorno dispensa in fatto di moda e di tendenze. I tatuaggi sono la sua più grande passione. Ne ha veramente tanti, addirittura uno sulla fronte che recita Don't cry, ragion per cui è un modello atipico rispetto a quelli che solitamente calcano le passerelle di mezzo mondo. Marcaccini, siciliano d’origine e romagnolo d’adozione, lavora nel mondo della moda da quando aveva sedici anni. Dopo anni in passerella ha deciso di fare il grande salto e d’impugnare la matita, per disegnare una collezione di abiti tutta sua. La linea che porta il suo nome è stata lanciata di recente e ha già riscosso un successo niente male. Non ha mai stuzzicato la sua curiosità, invece, la tv. L’isola dei Famosi sarà dunque la prima esperienza in assoluto davanti alle telecamere per Andrea Marcaccini. Ma abituato com’è a flash e fotografi, fan e paparazzi, non sarà certo un cameraman a metterlo in imbarazzo.

ANDREA MARCACCINI, IL MODELLO TATUATO È DETERMINATO: L’AUDACIA LA SUA ARMA VINCENTE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Il concorrente del reality condotto da Alessia Marcuzzi - Andrea Marcaccini - è già partito alla volta dell’Honduras per partecipare alla versione italiana di Celebrity Survivors, spinto dalla voglia di mettersi alla prova e di testare la sua capacità di cavarsela anche in condizioni estreme. L’indossatore italiano punta molto in alto. Sicuramente Andrea Marcaccini ha dalla sua una grinta e una determinazione notevoli. E anche un gran fascino magnetico, caratteristica che, in certi contesti, potrebbe giocare a suo favore. Eppure, contrariamente a come si potrebbe pensare, non è un tipo sfrontato. È simpatico e alla mano, ed è per questo che è lecito pensare che possa veramente arrivare fino in fondo senza inimicarsi i suoi compagni d’avventura. Di certo c’è che la grinta non gli manca: il modello dovrà essere pronto a qualunque sacrificio. E quando gli viene chiesto quale sia il quid in più che possa fare di un naufrago il vincitore dell’Isola dei famosi, risponde senza pensarci troppo su: l’audacia, ha detto ai microfoni di Videomediaset, e la costanza, in assenza delle quali, a suo dire, è impossibile arrivare all’obiettivo finale nell’ambito di un reality show che costringe a rimboccarsi le maniche dall’alba al tramonto e a guardarsi dentro. Promette di essere un naufrago paziente e cordiale, ma sembra non avere alcuna intenzione d’interagire troppo con le donne in gara. Non vuole innamorarsi, ha affermato ancora nel corso della lunga intervista, perché la priorità, al momento, è per lui un’altra: il lavoro. È su quello e nulla più che vuole concentrarsi, oggi, il bel modello siciliano.

© Riproduzione Riservata.