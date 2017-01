ANTONIO BANDERAS INFARTO/ Ricoverato in Inghilterra per “forti dolori al petto” (ultime notizie oggi, 30 gennaio 2017)

ANTONIO BANDERAS INFARTO, RICOVERATO IN INGHILTERRA: “FORTI DOLORI AL PETTO” (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Paura ad Hollywood per un improvviso piccolo infarto occorso ad Antonio Banderas: il noto attore spagnolo mentre si trovava nella sua residenza in Inghilterra ha accusato forti dolori al petto e per questo motivo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale St Peter's Hospital di Chertsey. La star, secondo quanto riporta il Sun, avrebbe lasciato anche qualche piccola dichiarazione prima di entrare nella struttura, dicendo «Ho avuto un malore, ma ora i dottori mi stanno curando». In seguito è stato monitorato e nel giro di qualche ora è stato anche, pare, dimesso ritenendolo fuori pericolo. Restano quei “forti dolori al petto”, come detto dallo stesso Banderas che hanno fatto temere all’infarto e che probabilmente nelle prossime ore si potranno anche meglio giudicare in base alle prime dichiarazioni pubbliche che potrebbe rilasciare per tranquillizzare i tanti fan sparsi nel mondo. Accanto a lui la compagna Nicole Kempel, che non lo ha lasciato un attimo durante quei momenti di paura: l’attore 56enne se l’è vista brutta ma pare ora che stia meglio e in buone condizioni.

ANTONIO BANDERAS INFARTO: NELLE SALE SARÀ IL MAESTRO DI CANTO DI BOCELLI (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Antonio Banderas, nelle sale al cinema ci andrà tra qualche mese con un film che ripercorre la vita e la carriera di Andrea Bocelli, il mitico cantante lirico italiano amato e stimato in tutto il mondo. Dopo le ultime notizie sul mezzo infarto capitato oggi ad Antonio Banderas ovviamente tutto il mondo di Hollywood si sta agitando e freme per avere una dichiarazione ufficiale della star spagnola amato anche oltre Oceano. Lunga carriera, 56 anni e residente ora in Regno Unito, la stampa inglese ha dato oggi la notizia del suo malore gettando nel panico fan e amici di Banderas che però pare ora stia in miglior condizioni di salute. Intanto, si attende il grande lavoro al cinema per i prossimi mesi sula storia di Andrea Bocelli; come riporta Rockol, «le cui riprese sono state dirette dal regista britannico Michael Radford, già dietro la cinepresa per "Il postino"del 1994 (film che vanta l'ultima interpretazione di Massimo Troisi), "Il mercante di Venezia" del 2004 e "Un colpo perfetto" del 2007. La pellicola, prodotta da Picomedia e Ambi Group in collaborazione con Rai Fiction, si intitola "La musica del silenzio": uscirà in un primo momento nelle sale cinematografiche come evento speciale e in un secondo momento approderà in tv, ma non sono stati resi ancora noti dettagli in merito alle date». L’attore spagnolo prenderà le vesti del maestro di canto di Bocelli, che invece sarà interpretato da Toby Sebastien, star di Game of Thrones.

© Riproduzione Riservata.