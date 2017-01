AVANTI UN ALTRO/ Il concorrente Giorgio non porta a casa il montepremi: chi giocherà oggi, 30 gennaio 2017? Riassunto ultima puntata

AVANTI UN ALTRO, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, lunedì 30 gennaio 2017) - Torna anche oggi, lunedì 30 gennaio 2017, il consueto appuntamento con il game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. Prima di scoprire quali concorrenti giocheranno vediamo il riassunto della puntata di ieri. La puntata domenicale del game show inizia con particolare entusiasmo grazie alla presenza dell' esuberante valletto Paolo. La prima concorrente, Grazia Maria da Bologna, non è da meno in quanto ad esuberanza e, con i suoi saluti improbabili, crea una certa preoccupazione nel conduttore. Miss Claudia arriva con la sua consueta avvenenza e presenta i personaggi che rappresentano le varie categorie di domande, tra i quali ritroviamo "La ciociara" Alessia Macari, presente nella scorsa edizione del programma e vincitrice dell' ultima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo solo due domande, all'urlo di "avanti un altro!" arriva l'autista Riccardo da Frosinone, che dura anche lui il tempo di sbagliare due domande consecutivamente. Con Damiana da Siracusa si crea un simpatico dibattito sulla respirazione "posteriore" delle tartarughe. La concorrente riesce a raggiungere la cifra di 30.000 €, con la quale cerca di diventare campionessa di giornata. Arriva poi il momento di giocare per il banchiere milanese Giorgio, Bonolis chiede l'assistenza del suo collega Luca Laurenti, dopo l' affermazione del concorrente di essere un cabarettista (forse non molto riuscito). Per lui arriva una prosperosa bionda (La bonas) che, nonostante il suo tocco costante, non gli impedisce di pescare un "pidicozzo" che gli regala un bis di bionde. Arriva quindi "La bona sorte" con una domanda relativa alla Costituzione italiana dal valore di 300.000 € e, nonostante la forte distrazione, Giorgio riesce a dare la risposta corretta, diventando così campione di giornata. Desi da Macerata, tra l'ilarità generale, rivela la sua particolare professione: portare via l'umido dai cimiteri. Dovendo scegliere tra le categorie, Desi preferisce "Il crociato", che arriva a stento in postazione intrappolato nella sua armatura e che, dopo aver consegnato la domanda, esce dallo studio trascinato a forza da Laurenti. La domanda però non porta fortuna alla concorrente, che è costretta a cedere il posto a Luigi da Nettuno. A lui l'arduo compito di superare la soglia molto alta di 300.000 €, ma le domande sul senatore Antonio Razzi non gli portano affatto fortuna. Tra un biscotto e l'altro distribuiti in studio dal conduttore, arriva Tiziana dalla provincia di Milano che propone al conduttore, tramite un bigliettino, una situazione particolare. Nell'illusione di ricevere qualche richiesta passionale, Bonolis si ritrova a leggere una lista di saluti rivolti a svariati gatti. Nel gioco però Tiziana non è molto fortunata e deve abbandonare lo studio. È il turno di Daniele, ingegnere di Torino, che dovendo affrontare l'ultima domanda, decide di affidarla a Miss Claudia. Nel frattempo, Bonolis propone una ragazza del pubblico come fidanzata al concorrente single Giorgio, che sembra gradire. Daniele risponde correttamente alla domanda e, prima di pescare il suo "pidicozzo" chiede la possibilità di una toccatina scaramantica ai posteriori dei due giudici, che gli porta prima 30.000 € e poi 10. 000€, che non sono sufficienti a superare il campione in carica. Giorgio affronta in 150 secondi la schiera di domande finali per l'imponente cifra di 400.000 €. L'inizio sembra promettente ma, a partire dall'errore sulla domanda riguardante il polpo, parte lo stato confusionale e il concorrente non riesce a portarsi a casa il cospicuo montepremi. Il valletto Paolo chiude la puntata con il suo simpatico accento toscano e, con il suo contagioso entusiasmo, da l'appuntamento a domani con una nuova divertente puntata di "Avanti un altro"!

© Riproduzione Riservata.