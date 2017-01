AVATAR/ In onda su Canale 5 il film di James Cameron con Sam Worthington e Sigourney Weaver (oggi, 30 gennaio 2017)

AVATAR, FILM IN ONDA OGGI 30 GENNAIO 2017: CURIOSITA' E CAST - Va in onda ora su Canale 5 il film di James Cameron Avatar. Questi è uscito nelle sale cinematografiche nel 2009 ed è sicuramente un successo commerciale davvero importante anche per i numeri che ha riscontrato ai botteghini. Il film nell'agosto del 2010 ha stabilito il record infatti di ben 2.787.965.087 dollari in tutto il mondo. Nel cast di Avatar vediamo attori di grandissimo spessore come Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, Michelle Rodriguez e Sigourney Weaver. James Cameron ha lavorato anche alla sceneggiatura e alla produzione di Avatar, un progetto che ha curato in tutto e per tutto con grandissima partecipazione anche emotiva. Avatar inoltre ha raccolto anche ben tre oscar come Miglior fotografia a Mauro Fiore, miglior scenografia a Rick Carter, Kim Sinclair e Robert Stromberg e migliori effetti speciali a Joe Letteri, Andy Jones, Stephen Rosenmaum e Richard Boneham.

AVATAR, FILM IN ONDA OGGI 30 GENNAIO 2017: LA PELLICOLA PRENDE IL POSTO DELLA SECONDA PARTE DE L'ISOLA DEI FAMOSI 2017 - Doveva andare in onda oggi una lunga prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017, reality show tra le altre cose che iniziava proprio stasera. Alla fine però Alessia Marcuzzi e il suo staff sono stati costretti a fare una mini-puntata, rinviando tutto a domani sera, a causa del maltempo che ha colpito l'Honduras e reso impossibile portare avanti quanto si aveva in mente. E' così che per tamponare l'emergenza è stato mandato in onda un film che sicuramente avrà molto gradito il pubblico e cioè Avatar di James Cameron. Una pellicola che uscita al cinema nel 2009 ha scatenato sicuramente grandissimi dibattiti anche grazie a una campagna marketing davvero incredibile che ha iniziato ad introdurre questo film già tre-quattro anni prima dell'uscita nelle sale. Staremo a vedere se il pubblico sui social network sarà felice di guardare Avatar o se saranno più le polemiche verso la produzione de L'Isola dei Famosi.

