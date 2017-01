BEAUTIFUL / Anticipazioni puntata 31 gennaio 2017: Eric riuscirà ad allontanare Quinn dalla sua vita?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: ERIC SI UNISCE AGLI SPENCER - Tra un colpo di scena e l'altro, Beautiful tornerà anche domani su Canale 5 a partire dalle ore 13:40 circa. In tale appuntamento, Steffy si confronterà ancora una volta con il nonno, divenuto di nuovo Amministratore Delegato della Forrester Creations dopo che le bugie di Ridge sono state svelate. Sarà in tale circostanza che la figlia di Taylor farà una proposta che Eric non potrà rifiutare: gli chiederà di seguire lei e i fratelli Spencer a Montecarlo dove il la sua nuova carica di CEO della casa di moda potrà essere presentata ufficialmente. La proposta di Steffy sulle prime lascerà Eric indeciso ma, dopo brevi riflessioni, accetterà di partire in compagnia dell'allegra brigata Forrester - Spencer. Prima di salire in aereo avrà però un ultimo compito: mettere le cose in chiaro con Quinn, chiedendole di restare fuori dalla sua vita e non fare ulteriori pressioni su di lui. Ma siamo davvero certi che la dark lady ascolterà il suo (quasi ex) amante?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: WYATT NON SI SMENTISCE - Quanto sono diversi i fratelli Spencer! I fan di Beautiful lo sanno ormai da anni e le ultime puntate ne hanno avuto ulteriore conferma, soprattutto per quanto riguarda il diverso atteggiamento di entrambi nei confronti di Quinn Fuller. Mentre Liam sarà preoccupato che la sua ex 'Eve' possa fare del male a Steffy e alla sua famiglia, Wyatt non si smentirà credendo nella buona fede della madre. Per questo la metterà di fronte a fatto compiuto dicendole che dovrà smettere di creare problemi al suo matrimonio con Steffy, che proprio ora sembra essere ripartito nella giusta direzione. Nell'episodio di domani vedremo quindi la gioielliera tranquillizzare il figlio, dicendogli di essere cambiata, di non avere nessuna intenzione di creare problemi, ecc ecc... Si tratterà come sempre di parole al vento: se da un lato Quinn lancerà ai suoi proclami all'ingenuo figlio, dall'altro continuerà ad essere certa che la sua storia d'amore con Eric debba continuare e diventare ufficiale. Raggiungerà lo scopo che si è prefissata?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 31 GENNAIO: BILL CAMBIA IDEA? - Dopo avere ascoltato il confronto di Ridge e Brooke riguardante i problemi delle rispettive famiglie, nella puntata di Beautiful di domani pomeriggio assisteremo al prossimo passo della Logan. Quest'ultima sarà decisa a risolvere i gravissimi problemi della sorella, alla quale Bill ha sottratto il piccolo Will. Seppur consapevole dei motivi che hanno spinto lo Spencer a compiere un simile passo, Brooke deciderà di affrontarlo senza remore, chiedendogli di risolvere una situazione che potrebbe sfuggirgli di mano. Il suo non sarà un consiglio, ma un vero e proprio ordine con il quale la madre di Hope dirà all'ex amante di tornare indietro sui suoi passi restituendo Will a Katie. Considerando i sentimenti dello Spencer, Bill eseguirà gli ordini dell'amata? O resterà fermo nelle sue precedenti intenzioni? I problemi saranno di grande attualità anche all'interno della famiglia Forrester, nella quale Steffy continuerà ad essere preoccupata per il comportamento di Quinn. Dopo averla vista aggirarsi indisturbata tra i corridoi della casa di moda, la Forrester ha chiesto a Wyatt di tenere a bada la sua pericolosa a madre. Per questo, nella puntata di domani, il figlio di Bill deciderà di affrontare la gioielliera chiedendole di non creare ulteriori problemi al suo matrimonio, restando lontana da Steffy e dalla sua famiglia. Ma siamo davvero certi che Quinn lo ascolterà? Nel frettempo, la giovane Forrester avrà per il nonno una proposta che lui non potrà rifiutare...

br/>© Riproduzione Riservata.