Anticipazioni Beautiful/ Puntate italiane e americane: Brooke e Ridge sono solo amici, o c'è qualcosa di più?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 30 GENNAIO: Durante il prossimo episodio di Beautiful, la fine del matrimonio tra Bill e Katie sembrerà essere ormai arrivata. Brooke sarà molto dispiaciuta per la sorella e cercherà di aiutarla. Intanto, Ridge si convincerà del fatto che Caroline si sia innamorata di Thomas. Tra le scene più importanti delle ultime puntate di Beautiful, sono quelle riguardanti Ridge e Brooke. I due pensano insieme agli errori commessi nei confronti dei loro cari negli ultimi tempi. Per tale motivo, entrambi cercheranno un modo per rimediare. In particolare, il figlio di Stefany è sempre più confuso sul suo matrimonio con Caroline, in quanto crede che ormai la loro famiglia è distrutta. I due sono ormai al centro delle nuvoe avventure della soap, li vedremo davvero insieme come coppia o solo come amici?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: IL FACCIA A FACCIA DI RIDGE E KATIE - Riprende oggi un'avvincente settimana di programmazione negli Stati Uniti, dove i telespettatori di Beautiful saranno chiamati ad assistere a nuovi interessanti sviluppi per quanto riguarda il rapporto tra Quinn e Ridge. Come ben sapete, matrigna e figliastro hanno messo da parte le ostilità, scambiandosi un bacio appassionato che ha sconvolto entrambi. Proprio per il senso di colpa nei confronti di Eric, la Fuller ha raccontato l'accaduto a Ivy, che a sua volta ha lanciato qualche segnale a Katie (non dandogli troppi dettagli su quanto da lei appreso). Preoccupata per le possibili ripercussioni che questo avvicinamento potrebbe avere, Katie deciderà oggi di affrontare il suo ex fidanzato, cercando di ottenere qualche chiarimento a tal proposito. Non potrà fare a meno di chiedergli cosa stia accadendo, ricordandogli l'impegno da lui preso con Brooke prima della sua partenza per l'Italia. E proprio la bionda Logan farà molto presto il suo ritorno a Los Angeles: quanto ci metterà a scoprire le vere intenzioni del fidanzato?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI ITALIANE 30 GENNAIO: BROOKE E RIDGE GUIDANO LE PROPRIE FAMIGLIE? - La vita li ha separati in varie occasioni eppure l'affetto che lega Ridge e Brooke continuerà ad essere uno dei punti fermi delle prossime puntate italiane di Beautiful... e chissà che in futuro non si trasformi in altro! I due storici protagonisti della soap americana continueranno a parlare dei propri problemi familiari, non negando la propria preoccupazione: mentre la Logan esprimerà il timore che lo scontro tra Katie e Bill possa degenerare a causa della lotta per l'affidamento di Will, anche Ridge si dirà preoccupato riguardo la possibilità che lo scandalo sulla paternità di Douglas possa presto coinvolgere tutta la famiglia. In lui, si farà ancora più viva la consapevolezza che l'avvicinamento tra Caroline e Thomas possa riaprire una ferita mai completamente rimarginata: e se la Spencer fosse ancora innamorata del suo ex amante? Il tempo trascorso in compagnia del bambino, farà capire ai due giovani rampolli di provare ancora dei forti sentimenti l'uno nei confronti dell'altra?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: I RICORDI DEGLI STEAM! - I telespettatori di Beautiful li hanno visti separati a lungo e anche quando l'amore sembrava finalmente ritrovato, per loro è stato nuovamente il momento della separazione. Da anni gli Steam non riescono ad essere felici a lungo, per una ragione o un'altra, ma questa volta le cose potrebbero essere diverse. Il loro matrimonio, infatti, potrebbe essere la sorpresa di Bradley Bell per i trent'anni della soap più seguita al mondo, con una cerimonia da sogno in Australia. In attesa che questo lieto evento abbia luogo, Steffy e Liam oggi continueranno a pensare al loro futuro insieme: con l'anello al dito e dopo essersi nuovamente trasferita a casa dello Spencer (grazie al divorzio ufficiale da Wyatt), la Forrester rivivrà con il suo amato i ricordi dei matrimoni passati: come non ripensare ad Aspen, momento magico anche se allora era Hope la preferita di Liam? E, ancor meglio, come non tornare indietro con la mente alla cerimonia rock organizzata a villa Forrester? In entrambi in casi la felicità non era durata a lungo, ma questa volta tutto potrebbe essere diverso...

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: MATRIMONIO IN VISTA PER SAN VALENTINO? - Sono passati diversi mesi dall'ultimo matrimonio che è stato celebrato nelle trame americane di Beautiful. In quel caso erano stati Eric e Quinn a convolare a giuste nozze in una delle cerimonie più tristi della storia della soap opera, nella quale le famiglie di entrambi (quasi al completo) hanno deciso di boicottare l'evento. Ma i telespettatori americani dovranno attendere solo pochi giorni per seguire l'ennesimo lieto evento del trentennale programma: sembra infatti che per a San Valentino una nuova coppia deciderà di unirsi in matrimonio, sorprendendo tutti i propri cari. L'ipotesi al momento più accreditata è che si tratti di Nicole e Zende che, dopo la nuova crisi, potrebbero decidere di appianare le divergenze con una cerimonia lampo. Solo in questo modo sarebbe infatti giustificato il breve ritorno in scena di Kisten Forrester e Tony Dominguez, genitori adottivi di Zende. C'è anche chi spera che siano finalmente Steffy e Liam a pronunciare il fatidico sì, proprio ora che il divorzio della Forrester da Wyatt è stato definitivamente ufficializzato.

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 30 GENNAIO: L'ORDINE DI BROOKE A BILL - La nuova settimana di Beautiful si aprirà nuovamente all'insegna dei problemi tra Bill e Katie. Lo Spencer ha compiuto la peggiore delle mosse, portando via il piccolo Will alla moglie. La giustificazione ufficiale è lo stato di salute di Katie che, dopo il nuovo tradimento della sorella e del marito, ha affogato i dispiaceri nell'alcool. Sappiamo bene però che lo Spencer non fa nulla pensando al bene altrui e che dietro al suo comportamento c'era la precedente dichiarazione di Katie che, in caso di divorzio, avrebbe cercato di vendicarsi, togliendo la custodia congiunta di Will al marito. Consapevole della disperazione delle sorella e desiderosa di porre rimedio quanto prima ai propri errori, sarà la stessa Brooke ad intervenire per risolvere questa delicata situazione: per questo si recherà da Bill esprimendogli il suo punto di vista e dandogli quello che sembrerà essere un vero ordine. Gli dirà, senza lasciare spazio ad una possibile risposta negativa, che Will dovrà essere riportato subito alla madre: il magnate la ascolterà?

BEAUTIFUL, DOVE SIAMO RIMASTI: Sabato 28 gennaio è andata in onda una puntata della soap americana Beautiful. Personaggio principale è Nicole. La piccola Avant fa lunghe riflessioni riguardanti i cambiamenti che vi sono stati ultimamente nella sua vita. Tra questi aver incontrato Zende e avere potuto dare un figlio a Maya e Rick. La sua relazione con il Forrester procede nel migliore dei modi e tra loro c'è più fiducia. Nelle ultime puntata di Beautiful il pubblico ha visto la fine del matrimonio tra Katie e lo Spencer. Quest'ultimo ha intenzione di conquistare la custodia del figlio e pare sia disposto a tutto pur di ottenere ciò che vuole. Per tale motivo, ha deciso di farsi sostituire ad un evento a Monaco da Liam, Steffy e Wyatt. Il primo non ha accettato subito, ma pur di stare con Steffy ha deciso effettuare il viaggio. Nel frattempo, Eric ha scoperto la verità du Douglas, figlio di Caroline e Thomas. Così, Ridge non è più amministratore delegato, ma il padre è tornato alla carica e ha ripreso il suo posto. Questa decisione è dipesa prevalentemente dal consiglio di Quinn, con cui ha una relazione nascosta. Nel frattempo, è tornato il sereno da Nicole e Zende, che sono più innamorati che mai. La Avant ha anche deciso di creare ostacoli al fidanzato e di permettergli di riprendere a fotografare le modelle, compresa Sasha. Quinn ha anche avuto una forte discussione con Steffy, che stava per scoprire la relazione del nonno. La Fuller è entrata alla Forrester travestita, ma è stata scoperta dalla figlia di Ridge. Nel corso della puntata del 28 gennaio di Beautiful, Julius continua a trovare il modo di conquistare di nuovo la fiducia di Vivienne. Intanto, Nicole e Zende trascorrono la loro serata romantica insieme. Ridge non sa come gestire la situazione del suo matrimonio con Caroline e si sfoga con Brooke. Suo grande problema è anche il fatto di aver dovuto cedere il suo ruolo di amministratore delegato nell'azienda. Thomas e Caroline trascorrono insieme del tempo con Douglas. Nicole apprezza molto la cena a sorpresa di Zende e insieme guardano il tramonto, mentre il giovane Forrester le fa delle dichiarazioni importanti. La vita di Nicole è cambiata moltissimo dopo aver conosciuto Zende e dopo aver partorito la figlia di Maya e Rick. Brooke è convinta che con Katie riuscirà a risolvere tutto, mentre Ridge che tornerà a guidare la Forrester Creations. Nel frattempo, Caroline e Thomas ricordano il passato della famiglia della Spencer. Il figlio di Ridge è felicissimo di essere padre e insieme a Caroline pensano già al futuro del loro piccolo.

