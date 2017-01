BELEN RODRIGUEZ / Il divorzio? Lo ha voluto Stefano De Martino. Intanto un anello misterioso appare al suo dito... (oggi, 30 gennaio 2017)

BELEN RODRIGUEZ: IL DIVORZIO? LO HA VOLUTO STEFANO (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - È stato Stefano De Martino a volere il divorzio, parola di Belen Rodriguez: la showgirl argentina, stanca dei commenti degli haters che la criticavano per la sua storia con Andrea Iannone e le dicevano di tornare con l'ex marito per il bene del piccolo Santiago, ha infatti deciso di rispondere a tutti per le rime. "Non è stata una mia scelta", ha scritto Belen tra i commenti di una sua foto dove, come al solito, si susseguivano persone che pontificavano sulla sua storia e sulla sua vita personale. In realtà Belen aveva già detto come erano andate le cose durante un'intervista di qualche tempo fa al Maurizio Costanzo Show: lì era stata abbastanza chiara, dicendo come lei abbia fatto di tutto per salvare il suo rapporto con Stefano De Martino ma che non c'era più nulla da fare. Il motivo? Lui non era più innamorato di lei come un tempo e a lei non è rimasto che accettare le cose come stavano e separarsi dall'ex marito per avere una vita felice.

BELEN RODRIGUEZ VOLA IN MALESIA CON SANTIAGO E ANDREA IANNONE (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Belen Rodriguez ha poi chiuso l'argomento Stefano De Martino volando in Malesia con Andrea Iannone, che doveva partecipare a una gara di MotoGp, e il piccolo Santiago, che si è divertito a parlare di motorini e anche a salirci sopra con Belen, che ha guidato insieme a suo figlio. Tra Belen e Iannone tutto sta andando a gonfie vele e i due sembrano essere più felici che mai. Tra l'altro, nell'ultimo video, l'ex signora De Martino sfoggia un vistoso anello che nessuno le aveva mai visto al dito... semplice regalo, pura coincidenza, o promessa di matrimonio con Andrea Iannone? Ovviamente quello potrebbe anche essere un vecchio gioiello che Belen ha deciso di indossare ora, anche se messo all'anulare potrebbe lasciare qualche dubbio nelle menti di chi vede. Solo i prossimi giorni sapranno dirci con certezza cosa sta succedendo veramente tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ma intanto potete vedere il video dove sfoggia l'anello cliccando qui.

