BELEN RODRIGUEZ, NEWS: IL FRATELLO JEREMIAS E IL TIFO PER ANDREA IANNONE, FOTO (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Giornate davvero ricche per Belen Rodriguez: l'argentina ha da poco chiuso la separazione dal suo ex Stefano De Martino, e si sta godendo momenti di relax insieme al piccolo Santiago. La showgirl è inoltre sempre pronta a rimanere al fianco del nuovo amore Andrea Iannone, che proprio ieri è stato protagonista in Malesia per la presentazione della sua nuova moto in Suzuki. Non solo Belen Rodriguez, in ogni caso, è pronta a fare il tifo per Iannone: il pilota ha infatti conquistato tutta la famiglia, a partire dal fratello della showgirl, Jeremias. Proprio lui, durante la giornata di ieri, ha condiviso sulla propria pagina Instagram uno scatto in cui spicca il nuovo mezzo a due ruote di Iannone, la sua GSX-RR Suzuki: il pilota è lì davanti, intento ad osservare da vicino i comandi , con il casco per terra ai suoi piedi, come se mancassero pochi minuti alla gara. Anche il commento di Jeremias Rodriguez lascia intendere il tifo che il giovane ha in serbo per Iannone: "Exitos loquito. Comunque hai già vinto", ha scritto infatti il fratello di Belen, orgoglioso. Clicca qui per vedere il suo post direttamente dalla pagina Instagram ufficiale.

