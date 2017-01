C'era una volta il West / Le curiosità del film con Claudia Cardinale e Henry Fonda: ecco come vedere in diretta streaming la pellicola

C'ERA UNA VOLTA IL WEST, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 30 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - Cera una volta il West, è il film che andrà in onda su Rai Movie oggi, lunedì 30 gennaio 2017. La pellicola dal genere western è stata affidata alla regia di uno dei grandi maestri del cinema, Sergio Leone che ha esteso anche il soggetto la sceneggiatura con Dario Argento, Bernardo Bertolucci e Sergio Donati. La durata della versione originale è di 165 minuti, è stato prodotto da diverse case cinematografiche tra la Paramount Pictures e la Finanzia San Marco, le musiche sono state scritte da un altro numero uno come Ennio Morricone ed i costumi usati nelle scene sono stati realizzati da Carlo Simi. Curiosità – Di questa eccezionale pellicola, vero caposaldo del genere western, ne esiste una versione estesa che presenta una durata di circa 10 minuti. Da segnalare che la casa cinematografica della Paramount decise arbitrariamente di effettuare un netto taglio alla pellicola di circa 20 minuti il che ebbe un grande impatto nell'accoglienza da parte del pubblico e della critica. Infatti, gli incassi furono decisamente al di sotto delle aspettative con un bilancio nettamente negativo. In seguito avendo la possibilità di ammirare il capolavoro nel suo complesso è stato fortemente rivalutato venendo considerato come uno dei migliori film di sempre. In particolare è stato fonte di ispirazione creando interesse verso il mondo del cinema per alcune registi che negli anni seguenti hanno realizzato eccezionali pellicole come Quentin Tarantino, Martin Scorsese, George Lucas e John Carpenter.

C'era una volta il West è un film del 1968 diretto da Sergio Leone e costituisce il primo capitolo della cosiddetta "trilogia del tempo" del regista italiano, che poi proseguirà con Giù la testa ed il colossal C'era una volta in America. Con C'era una volta il West, scritto in collaborazione con Bernardo Bertolucci e Dario Argento, Sergio Leone realizza uno dei suoi capolavori indiscussi ed uno dei migliori western all'italiana che la storia ricordi, pur non avendo raccolto il consenso del pubblico al tempo (gli incassi furono esigui e la critica fu perlopiù negativa nei confronti del film), ad oggi viene ricordato come uno dei capitoli più felici della carriera di Leone nonché di tutto il genere. Nel cast stellare vi sono Claudia Cardinale, allora l'attrice più richiesta in Italia, con Henry Fonda, Charles Bronson e Jason Robards, figure importanti di Hollywood negli anni Sessanta.

C'era una volta il West è il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 30 gennaio alle ore 21.20. Un film frutto di una coproduzione italo - americana risalente al 1968 per la regia dal compianto Sergio Leone che ha contributo alla stesura del soggetto e della sceneggiatura. Nel cast figurano Claudia Cardinale, Henry Fonda, Jason Robards e Charles Bronson.

C'ERA UNA VOLTA IL WEST, IL FILM IN ONDA OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Jill (Claudia Cardinale) è un giovane ragazza con un passato molto particolare e che giunge nella cittadina di Red Land dove ben presto trova marito. Si tratta di Bret McBain, che però viene assassinato da un bandito che opera su commissione di un individuo di nome Morton (Gabriele Ferzetti) il quale nonostante un grave problema di salute, continua a sognare di costruire una grande stazione e poi una città proprio in mezzo al deserto del West. Questi suoi progetti però non trovano l’adesione del proprietario del terreno che è appunto Bret e che per questo motivo Morton fa uccidere. Tuttavia Jill riesce a salvarsi e la sua vita si incrocia con un pistolero conosciuto da tutti come Armonica (Charles Bronson) che ha un conto in sospeso con Frank, killer non solo del marito di Jill ma anche del fratello di Armonica. Il pistolero, deciso a fare giustizia decide di allearsi con un bandito, Cheyenne (Jason Robards), sul quale vi è una taglia di cinquemila dollari. Così i due d’accordo fanno fallire il piano di Frank, che voleva costringere Jill a vendere ad un’asta pubblica la sua proprietà, essendo l’unica erede. Nel frattempo, Morton però non vede più Frank come un socio, bensì come un qualcosa di scomodo che va eliminato, gli mette alle costole i suoi uomini, tuttavia Armonica gli salva la vita, essendo l’unica erede. Frank vorrebbe vendicarsi del suo superiore, ma quando si reca da lui lo trova già morto per mano di Cheyenne, e quindi si reca alla fattoria per conoscere da Armonica perché gli ha salvato la vita. Quest’ultimo però lo ferisce mortalmente rivelandogli che lo voleva vedere morto per mano sua e ricordandogli cosa avesse fatto alla sua famiglia.

