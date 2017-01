CAYOS COCHINOS/ Honduras: ci vivono solo 100 persone. La location de L'Isola dei Famosi 2017 (oggi, 30 gennaio)

CAYOS COCHINOS HONDURAS, DOV’È L’ISOLA DEI FAMOSI: CI VIVONO SOLO 100 PERSONE (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - L'Isola dei Famosi 2017 partirà questa sera su Canale 5 da Cayos Cochinos, e tra i fan della trasmissione c'è chi farebbe carte false pur di raggiungere i naufraghi in Honduras. Ma farebbe bene? Da un punto di vista prettamente logistico l'arcipelago honduregno si presenta come un vero e proprio paradiso terrestre: 2 isole principali e 14 isolotti corallini per una superficie totale di 2 km². Il gruppo insulare, appartenente al dipartimento delle Islas de la Bahía, ha già ospitato 7 edizioni del reality show, un'occasione che probabilmente è servita anche un po' a movimentare la vita a Cayos Cochinos, considerando che le isole nell'ultimo censimento relativo al 2001 risultavano abitate da 108 persone. Insomma, un viaggio a Cayos Cochinos potrebbe avere il merito di rianimare la vita quotidiana degli indigeni: ma siete davvero sicuri di abbandonare le comodità delle vostre case?

CAYOS COCHINOS HONDURAS, DOV’È L’ISOLA DEI FAMOSI: LE LAMENTELE DEGLI ABITANTI (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Oggi, 30 gennaio 2017, prende il via L'Isola dei Famosi 2017? Ma dov'è Cayos Cochinos, il gruppo insulare dell'Honduras che per l'ottava volta nella sua storia ospita un'edizione del reality show? L'isola è localizzata nel Mar dei Caraibi, ed è anche nota per la presenza di una barriera corallina considerata la seconda per estensione a livello mondiale e denominata barriera corallina meso-americana. Cayos Cochinos è stata anche al centro di alcune controversie che hanno avuto come protagoniste la popolazione indigena, i garifuna. Questi ultimi hanno protestato le autorità che gestiscono la riserva per lamentare l'eccessivo sfruttamento del territorio e del turismo, fattori che a loro dire non fanno altro che aggravare la situazione di inquinamento della barriera corallina. I garifuna hanno anche lamentato per il divieto di pesca, da sempre attività principale di sostentamento della popolazione del posto. Insomma, il mare che accoglierà i naufraghi dell'Isola dei Famosi 2017 sarà pure cristallino, ma non è tutto oro quel che luccica...

© Riproduzione Riservata.