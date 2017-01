CSI 15 / Anticipazioni del 30 gennaio 2017: il dilemma di Nick. Sarà il nuovo Grissom? (finale di stagione)

CSI 15, ECCO DOVE SIAMO RMASTI - Nel preserale di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, Italia 1 trasmetterà gli ultimi due episodi di CSI 15, in prima Tv assoluta. Saranno il 17° ed il 18°, intitolati "Follia omicida" e "Finale di partita". A seguire, l'emittente trasmetterà il film Immortality, considerato la conclusione reale della serie Tv. In questa nuova ed ultima parentesi ritroveremo di nuovo Grissom, che viene arrestato a San Diego per violazione di domicilio. Intanto, l'agente speciale dell'FBI Catherine Willows, ritorna in città per indagare sull'attentato di un uomo, avvenuto nelle vicinanze di un casinò. Più tardi, Sara Sidle, chiamata da DB per collaborare alle indagini, scopre che Lady Heather è collegata al caso, mentre Grissom ottiene il rilascio grazie all'intervento di Ecklie e collabora per risolvere il caso dell'attentatore. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: dopo essere intervenuto a favore di un senzatetto, un uomo vestito da supereroe viene ucciso ed il suo corpo ritrovato in un vicolo il mattino successivo. Secondo i primi rilievi, l'omicidio potrebbe essere stato fatto da uno dei numerosi criminali che girano nel quartiere. L'unico testimone rivela in seguito di aver visto i criminali andarsene via a bordo di un furgone, parcheggiato nel vicolo. Più tardi, Hodges (Wallace Langham) scopre che le tracce rilevate sugli scarponi dei killer si rifanno ad un particolare tipo di lettiera che si usa per i rettili. David (David Berman) risale invece ad un attuale detenuto, Martin Peach, che ha un figlio, Trey (Quincy Brown), che potrebbe essere uno degli aggressori. Grazie alle parole del ragazzo, la squadra individua altri due giustizieri notturni che collaboravano con la vittima nel pattugliamento delle strade. Morgan e Greg (Eric Szmanda) scoprono così la vera identità della vittima, risalendo alla sua famiglia ed alla sua abitudine di credersi un supereroe. Sarah e Nick (George Eads) credono che Tina (Tania Raymonde) ed il suo socio abbiano mentito, soprattutto quando scoprono che l'uomo che hanno indicato è in realtà già morto. La donna afferma tuttavia di non sapere dove si trovi Scott (Greg Finley), che diventa il principale sospettato. Greg (Eric Szmanda) invece individua il gruppo di criminali contro cui si è battuto la vittima, ma DB (Ted Danson) crede ancora che uno di loro sia ritornano indietro per ucciderlo. Secondo i testimoni, il ragazzo avrebbe riconosciuto Agrerro (Dale Pavinski) dopo avergli tolto la maschera dal volto. Morgan però sa che Agrerro non il vero responsabile, dato che è stato visto da un barista in un'altra zona della città subito dopo l'aggressione. Interrogando Scott, Nick lo mette sotto pressione riguardo alla sua sete di vendetta contro il criminale, a cui aveva imputato la morte dell'amico. Il ragazzo tuttavia rivela di averlo trovato già morto, nonostante le sue intenzioni fossero sicuramente di vendetta. Nick ritorna sulla scena del crimine con Finn (Elisabeth Shue) per trovare la mazza usata come arma del delitto, ma si accorgono della presenza di una telecamera che incrimina Seth (Leif Gantvoort).

CSI 15, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 17 "FOLLIA OMICIDA" - Il rapimento di due adolescenti mette in subbuglio tutta la squadra, che sarà costretta a mettere in atto tutte le proprie conoscenze per arrivare a catturare il responsabile. Nel frattempo, Nick chiede consiglio a Sarah e Morgan sul da farsi, in merito alla possibilità di gestire un proprio laboratorio di scientifica a Los Angeles, laddove lo stesso Grissom, il suo mentore, ha iniziato la propria carriera. EPISODIO 18 "FINALE DI PARTITA" - Per riuscire ad acciuffare il killer di Gig Harbor, DB sarà costretto a sfruttare la propria figlia perché faccia da esca. Una situazione pericolosa, che potrebbe portarlo verso un fallimento. Ciò che scoprirà in seguito in realtà sul killer sarà che il complice, diversamente da quanto immaginato in precedenza, è del tutto insospettabile. Intanto, Nick prende una decisione riguardo all'offerta di lavoro che gli è stata fatta dal Direttore di Los Angeles.

