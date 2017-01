CSI: IMMORTALITY/ Su Italia 1 il film con Ted Danson e Jorja Fox

CSI - IMMORTALITY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 GENNAIO 2017: IL CAST - CSI: Immortality è un film TV prodotto negli Stati Uniti nel 2015. Di genere azione - giallo - poliziesco, la pellicola conclude la serie televisiva CSI - Scena del crimine e verrà proposta oggi, lunedì 30 gennaio 2017, su Italia 1 in prima serata. In onda la prima volta nell'anno 2000, la serie ha ottenuto un grande successo. Ancora una volta il pubblico ha dimostrato di gradire molto i personaggi e le coinvolgenti storie degli agenti della squadra speciale in forza alla polizia di Las Vegas. Tra gli interpreti principali ci sono: Ted Danson, Jorja Fox, William Petersen Marg Helgenberger e Paul Guilfoyle. La visione del film richiede complessivamente un'ora e trenta minuti.

CSI - IMMORTALITY, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Un terrorista si fa esplodere in prossimità di un casinò; la proprietaria della casa da gioco denominata Eclipse è Catherine Willows (Marg Helgenberger). Le indagini sono affidate al dottor Gil Grissom (William Petersen), agente speciale in servizio all'FBI che, intanto, è impegnato a salvaguardare la vita degli squali e il loro habitat naturale in acque internazionali. Quando l'agente speciale viene arrestato con l'accusa di violazione di domicilio relativo alla zona portuale di San Diego, D.B. Russell (Ted Danson) chiede all'esperta di scienza forense Sara Sidle (Jorja Fox) di collaborare all'indagine reativa all'esplosione avvenuta nei pressi del casinò. Sara scopre che Lady Heather, la storica confidente di Gil Grissom, è coinvolta in questo crimine. Il supervisore Conrad Ecklie (Marc Vann) si prodiga affinché Grissom venga rilasciato e poi chiede a Gil di lavorare al caso dell'esplosione, insieme a lui e a Jim Brass (Paul Guilfoyle), ex-capo squadra della sezione omicidi. Mentre i suoi colleghi lavorano per ristabilire la sicurezza stradale nella città di Las Vegas, Russell ordina che venga costruita una lapide nel ricordo di Julie Finlay, una collega che da tempo è in coma irreversibile. Intanto, Catherine prende una decisione che cambierà la sua vita: lascia il lavoro all'F.B.I. per dedicare più tempo a Lindsay, la figlia che lavora come agente della scientifica. Catherine qundi accetta di ricoprire il ruolo di direttore del laboratorio, il lavoro che Sara ha rifiutato per stare vicino a Gil Grissom, suo marito. Sara e Gil si sono ritrovati dopo un lungo periodo di crisi e decidono di ravvivare la loro bella storia d'amore; quindi lasciano la città di Las Vegas e partono verso nuovi lidi, a bordo della loro imbarcazione.

