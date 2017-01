Che tempo che fa / Pagelle: Orietta Berti e Nino Frassica sono valore aggiunto (Puntata domenica 29 gennaio 2017)

CHE TEMPO CHE FA, I TOP DELLA PUNTATA: Tra i top della puntata di Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa ci sarebbero tanti momenti del programma di Fabio Fazio e Luciana Lizzittezzo, ma uno dei più belli e significativi è stato con l'arrivo del primo ospite della serata, l'artista Michelangelo Pistoletto, che ha parlato a tutto tondo della sua arte povera, delle sue opere, del suo "Il Terzo Paradiso", arrivato a illuminare fino Louvre di Parigi. Un motivo di grande orgoglio per la nostra arte in giro per il mondo e riconosciuta in tutto il globo. Un altro momento davvero molto divertente è arrivato con la seconda parte del programma, Che fuori tempo che fa: Orietta Berti, ormai ospite fissa in puntata dopo aver mostrato a tutti la sua scoppiettante simpatia e personalità, spiega e insegna a Fabio Volo come fare l'uncinetto, di cui si considera una maestra. Altro top con Nino Frassica che legge i "programmi della settimana" su Novella Bella, elencando fiction, film e la diatriba da Maria De Filippi e Barbara D'Urso

CHE TEMPO CHE FA, I FLOP DELLA PUNTATA: tra i flop di Che tempo che fa e anche della sua continuazione, Che fuori tempo che fa, la presenza del surfista Leornardo Fioravanti. Non per il suo ruolo né tantomeno per la sua carriera, ma proprio per l'importanza che Fabio Fazio ha voluto dargli all'interno dello studio. Semplicemente un video in cui si cercava si riassumere alcuni dei momenti più belli e delle vittorie più importanti della sua storia sportiva, qualche battuta con Orietta Berti e null'altro. Tra i flop di Che fuori tempo che fa anche la presenza di Linus, leggermente inulte, interpellato solo per parlare della Festa della Radio e nella parte iniziale, quando Fazio ha notato una leggera "somiglianza" nel look insieme a Fabio Volo; e proprio quest'ultimo, Fabio Volo, non molto protagonista in questa puntata. Lo scrittore è stato chiamato solo nel momento dello sketch con Orietta Berti, mentre lei gli insegnava come fare l'uncinetto. (Fabiola Granier)

