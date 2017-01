Concorrenti Isola dei Famosi 2017 / Chi è la Dottoressa Tibi, la scimmia del reality

CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA DOTTORESSA TIBI: ATTRICE DI SUCCESSO, PARTECIPERÀ AL REALITY (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Oggi prende il via la nuova edizione dell'Isola dei Famosi e la dottoressa Tibi sarà tra le novità del programma condotto per il terzo anno consecutivo da Alessia Marcuzzi. Figlia di Congo, un bonobo, la simpatica femmina di scimpanzé vanta un curriculum interessante: è, infatti, un attrice di successo, avendo interpretato ad esempio il ruolo di Clara in "Delicatessen Ham", ma ha recitato anche in Mister Chocolat, La banda dei Babbi Natale e Grace di Monaco. L'Isola dei Famosi ha realizzato un video di presentazione di Tibi per farla conoscere ai telespettatori in vista della puntata di stasera: ha 25 anni, pesa 60 kg ed è alta 130 cm, inoltre mangia 10 kg al giorno di frutta e verdura e ovviamente anche le noccioline. «Dopo Nicole Kidman non vedo l'ora di lavorare con Alessia Marcuzzi» le dichiarazioni simpaticamente attribuite a Tibi nel video di presentazione della sorpresa dell'Isola dei Famosi. Clicca qui per vederlo.

CONCORRENTI ISOLA DEI FAMOSI 2017, LA DOTTORESSA TIBI TRA LE NOVITÀ DELLA'EDIZIONE - La dottoressa Tibi, lo scimpanzé annunciato come una delle novità dell'Isola dei Famosi 2017, è un'attrice di successo, ma non ha solo recitato in film. Nel video di presentazione lanciato dal reality show si parla anche di spot pubblicitari nei quali è comparsa. Sono tanti i pregi della femmina di scimpanzé, a partire dalla straordinaria memoria. Inoltre, ha uno spirito di osservazione fuori dal comune. «Ho deciso: passo alla tv! Il mondo del cinema è una giungla. Sono eccitata all'idea di partecipare all'Isola dei Famosi» è un'altra delle battute ironiche che il programma ha utilizzato per presentarla ai telespettatori. Ma quale sarà il suo ruolo all'interno del reality show ambientato in Honduras? Se partecipasse come concorrente, potrebbe essere tra le favorite: è questo il messaggio che traspare dai commenti pubblicati sulla pagina Facebook dell'Isola dei Famosi. Clicca qui per visualizzarli.

