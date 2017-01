DAYANE MELLO/ La modella da Monte Bianco alle spiagge dell'Honduras (Isola dei Famosi 2017, prima puntata 30 gennaio)

DAYANE MELLO, LA MODELLA BRASILIANA UNA DELLE NAUFRAGHE: IN ITALIA HA CONOSCIUTO MARIO BALOTELLI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Da Monte Bianco, reality del 2015 di Rai 2 a L'Isola dei Famosi 2017: Dayane Mello non è di certo un volto nuovo del piccolo schermo. I telespettatori di sicuro la ricorderanno per un'avventura avuta all'interno dello show con il karateka Stefano Maniscalco, quest'ultimo già sotto l'ala protettrice di Valeria Marini. All'epoca inoltre Dayane Mello aveva una relazione con Stefano Sala, il modello, con cui conviveva e da cui ha avuto Sofia, la figlia. Che cosa succederà quindi alle Honduras, ora che il cuore della modella brasiliana è libero? Dayane Mello ha avuto anche una storia con Mario Balotelli, il famoso calciatore. Si trovava infatti nel nostro Paese per uno shooting fotografico, ha rivelato a Oggi, ha conosciuto il calciatore in un locale e si è innamoraa. "Ed ero ttornata da lui", rivela, che però aveva altri programmi". Chi sarà invece il prescelto a L'Isola dei Famosi 2017? Prima di scoprirlo, conosciamo qualcosa di più della vita e carriera della modella.

DAYANE MELLO, LA MODELLA BRASILIANA UNA DELLE NAUFRAGHE: LA VITA E LA CARRIERA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Nata nel 1989 a Joinville, Dayane Mello è un personaggio televisivo e modella in Brasile. La sua carriera ha vissuto il debutto nel mondo della moda nei primi anni del 2000, quando è riuscita a diventare una delle modelle più famose in Cile, dove si è trasferita a soli 17 anni. Da qui l'ascesa come protagonista di diversi servizi fotograficci, fra cui anche per la rivista specializzata Sportweel nel 2011, ma anche per altri brand di primo piano come L'Oreal, Breil, Intimissimi e Yamamay. Nel 2014 debutta a Ballando con le stelle, il talent show di Rai 1, al fianco di Samuel Peron, un ballerino storico dello show, conquistando la sesta posizione. È in quest'anno che si trasferisce in Italia, collezionando una piccola vittoria - o semi vittoria - l'anno successivo a Monte Bianco - Sfida Verticale, il reality show di Rai 2 in cui arriva fino alle semifinali. Della sua vita privata si conosce solo la relazione già citata ed avuta con il modello Stefano Sala. Di recente, Dayane Mello ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, rientrando nella rosa delle hot vip che hanno creato scalpore con il loro look trasgressivo e trasparente, al pari di Giulia Salemi.

DAYANE MELLO, LA MODELLA BRASILIANA UNA DELLE NAUFRAGHE: IL LOOK HOT A VENEZIA 73 AL FIANCO DI GIULIA SALEMI (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA 30 GENNAIO) - Dayane Mello è infatti una delle muse dello stilista Matteo Manzini, che ha curato la sua immagine sia in occasione di Venezia 73 che per il lancio del calendario uscito in concomitanza con la partecipazione della modella a Ballando con le stelle. "Dayane è una persona solare, spontanea, caratterialmente abbiamo un'ottima sintonia", rivela Manzini a Vanity Fair, sottolineando tuttavia che si sono persi di vista per diverso tempo, fino all'entrata in scena della Mello sul Red Carpet della kermesse veneziana. Di quel giorno, lo stilista rivela che la sua intenzione era di lanciare il proprio marchio, frutto di un duro lavoro e tante speranze, maturante anche nel periodo trascorso sotto le direttive di Dolce & Gabbana. Nonostante sia convinto che "la moda, da sempre, è anche provocazione", ha ammesso che lo scalpore creato dall'abito scelto per Dayane Mello - e per Giulia Salemi - hanno avuto un effetto esplosivo quanto inaspettato. E questo nonostante la sua intenzione non fosse di sicuro creare un abito adatto alla quotidianità o ad eventi sobri.

