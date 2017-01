DUPLEX, UN APPARTAMENTO PER TRE / Diretta streaming e curiosità del film con Ben Stiller e Drew Barrymore in onda oggi, 30 gennaio, su Cielo

DUPLEX: UN APPARTAMENTO PER TRE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 GENNAIO 2017: CURIOSITA' - regia Danny DeVito. Il soggetto e la sceneggiatura sono stati ideati e realizzati da Larry Doyle, la fotografia è stata curata da Anastas N. Michos, il montaggio è stato realizzato da Greg Hayden e Lynzee Klingman, le musiche sono state scritte da David Newman mentre la scenografia è stata realizzata da Stephen Alesch e Robin Standefer. CURIOSITÀ – Nella versione originale in lingua inglese Danny DeVito ha anche prestato la propria voce per narrare le vicende riportare nel film mentre nella versione italiana si può apprezzare l’inconfondibile voce di Francesco Pannofino per il personaggio di Kenneth interpretato da Harvey Fierstein. Nel cast del film è presente l’attrice britannica Eileen Essel scomparsa nel febbraio del 2015 all'età di 93 anni. La Essel nel corso della propria longeva carriera consumata soprattutto in teatro e come ballerina di fila. Dopo la nascita del figlio decise di mettere da parte la carriera nel mondo dello spettacolo diventando mamma a tempo pieno per poi ritornare sulle scene nel 2002 nel cast del film Ali G Indahouse diretto da Mark Mylod. Inoltre ha preso parte ad un altro paio di pellicole di un certo livello come Neverland – Un sogno per la vita di Marc Foster e La Fabbrica del cioccolato diretto da Tim Burton.

Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio, su Cielo andrà in onda il film Duplex-Un appartamento per 3 a partire dalle ore 21:15. Si tratta di un film del 2003 diretto da Danny DeVito con Ben Stiller e Drew Barrymore, che interpretano una coppia di professionisti nella scrittura che comprano una casa a Brooklyn dopo essersi sposati. L'appartamento trovato, però, riserva ai due a coabitare con una simpatica vecchietta, che presto diventa un'esasperazione per la coppia che rimpiange la propria scelta di aver accettato il contratto. Il film, pur essendo una classica commedia americana, non ebbe notevole successo, tanto che Drew Barrymore ricevette una nomination ai Razzie l'anno seguente.

Duplex - Un appartamento per tre è il film in onda su Cielo oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 21.15. Una pellicola americana dal genere commedia che è stata prodotta nel 2003 con la durata di circa 89 minuti e che ha visto alla regia Danny DeVito. Nel cast sono presenti Ben Stiller, Drew Barrymore, Eileen Essell, Harvey Fierstein, Robert Wisdom, Wallace Shawm e Maya Rudolph.

DUPLEX - UN APPARTAMENTO PER TRE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Alex Rose (Ben Stiller) è uno scrittore molto affermato, sposato con Nancy (Drew Barrymore), giornalista: i due decidono di compare una casa tutta loro. Iniziano con molto entusiasmo la ricerca del loro sogno d’amore, ma ben presto si rendono conto che è molto difficile trovare il loro nido d’amore non avendo a disposizione un buon budget. La voglia però non li abbandona e così riescono a trovare un appartamento a Brooklyn da condividere con una anziana signora di nome Connelly (Eileen Essell). Nancy e Alex sono molto contenti dell’acquisto anche perché la signora che coabiterà con loro è una tenera e riservata vecchina. Tuttavia in poco tempo verrà fuori il vero carattere di Connelly che si rivelerà una vera e propria canaglia mettendo a dura prova la loro pazienza. La giovane coppia, però, seppur infastidita dall’atteggiamento insolente della vecchina che farà loro un dispetto dietro l’altro, decide di tollerare finché può il suo atteggiamento. La situazione però precipita quando Connelly a causa dei suoi continui e paradossali dispetti fa dapprima licenziare Alex distruggendogli il computer dove aveva scritto e salvato il suo nuovo libro, e poi la stessa Nancy. I due coniugi sono quindi disperati, provano invano a convincere Connelly ad andare via spontaneamente. Iniziano quindi a fare una serie dietro l’altra di tentativi di uccidere la signora, ma quest’ultima di volta in volta non solo si salva ma finisce sempre per avere la meglio sulla giovane coppia che a causa sua sta spendendo gli ultimi soldi che aveva a disposizione. Quando però un giorno divampa un incidendo nell’appartamento, Nancy e Alex salvano la vecchina, i due però decidono di lasciare quella casa. Prima di andare via vanno a salutare Connelly che finge di essere morta. Si scopre a questo punto che l’agente immobiliare è figlio di Connelly e che il loro è un avido gioco per poter attrarre nuove vittime, dividendo poi il ricavato. Alex decide di scrivere tutte queste sue disavventure in un nuovo libro, che riscuote un enorme successo.

