Desirée Popper/ L’ex gieffina riuscirà ad ottenere un posto come naufraga? (Isola dei Famosi 2017, prima puntata 30 gennaio)

DESIRÈE POPPER, L’EX GIEFFINA RIUSCIRÀ AD OTTENERE UN POSTO COME NAUFRAGA? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Desirée Popper è una giovane ragazza brasiliana che potrebbe sbarcare in Honduras insieme ai 13 naufraghi già confermati per L’Isola dei Famosi 2017: la Popper dovrà vedersela con Giulia Calcaterra, e sottostare alla decisione del pubblico espressa tramite televoto. La competizione è partita qualche giorno fa all’interno dello studio di Barbara D’Urso e, dopo l’eliminazione di Elena Morali, sono rimaste in due a giocarsi l’ultimo posto come concorrente della 12esima edizione del reality. La Popper ha 28 anni. Desirèee è alta circa 1 metro e 75 centimetri e, per la sua bellezza e prestanza fisica, ha iniziato a lavorare presto come modella nel suo paese, che è appunto il Brasile. In seguito, la ragazza è arrivata in Italia e ha continuato a sfilare sulle passerelle per i più conosciuti marchi della moda. Grazie al suo impegno, la Popper è stata scelta da Dolce e Gabbana per uno spot pubblicitario. In questo spot, Desirèe ha avuto l'onore di essere diretta dal regista, vincitore del Premio Oscar, Paolo Sorrentino. Successivamente, la modella ha studiato alla GoldenStar Accademy della città di Roma e ha recitato in numerosi spettacoli teatrali. Quest'estate è stato un periodo magico per Desirèe, in quanto la giovane ha lanciato la sua prima linea di costumi, che si chiama appunto Popper Luxury Swimwear. Si tratta di costumi molto glamour e seducenti, che la modella brasiliana ha personalmente disegnato. Desirèe Popper è quindi in ballottaggio con Giulia Calcaterra per essere scelta a partecipare all'Isola dei Famosi. Se riuscisse a vincere il televoto, diventerebbe dunque una concorrente del programma: ce la farà?

DESIRÈE POPPER, L’EX GIEFFINA RIUSCIRÀ AD OTTENERE UN POSTO COME NAUFRAGA? NON LA PRIMA VOLTA IN UN REALITY (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Non è la prima volta comunque che Desirée Popper partecipa ad un reality. Nel 2015, infatti, la ragazza ha partecipato al Grande Fratello. Desirèe era stata l'ultima ad entrare nella Casa. La sua missione segreta era quella di far innamorare il concorrente Livio. La giovane non era però riuscita a portare a termine il suo compito e si era invaghita del concorrente romano Alessandro. Il ragazzo aveva dapprima ceduto al fascino della modella brasiliana, ma poi aveva deciso di tornare dalla sua ex fidanzata Lidia Vella, lasciando Desirèe a bocca asciutta. Oltre al Grande Fratello, Desirèe ha preso parte ad un altro reality, che si chiama Alta Infedeltà e va in onda su Real Time. Si tratta di un programma su storie d'amore ad alto tasso di infedeltà e tradimento. Per quanto riguarda il gossip, la modella brasiliana è una ragazza molto discreta, che non fa sapere nulla riguardo alla sua vita privata. Su questo argomento, la Popper fece parlare di molto di sè, soprattutto dopo la sua partecipazione al Grande Fratello. La giovane, forse futura naufraga de L’Isola dei Famosi 2017, si invaghì così tanto di Alessandro Calabrese, che, dopo essere uscita dalla Casa, decise di non portare avanti la storia che stava vivendo prima di entrare tra le mura di Cinecittà, come confessò ai microfoni di Fanpage.

