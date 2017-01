EVA GRIMALDI/ Pronta a liberare la Milva che è in lei (Isola dei Famosi oggi, 30 gennaio 2017)

EVA GRIMALDI, CHI È LA NAUFRAGA PRONTA A LIBERARE LA MILVA CHE È IN LEI (ISOLA DEI FAMOSI OGGI, 30 GENNAIO 2017) Tra i concorrenti della nuova edizione dell’Isole dei famosi, che comincia oggi su Canale 5, ci sarà anche la nota attrice Eva Grimaldi, già in passato protagonista di un altro reality, Pechino Express, in coppia con la cougar Roberta Garzia. Era il 2014 e il divertentissimo duo si era aggiudicato il terzo posto e tanta popolarità. Da allora Eva Grimaldi non ha partecipato ad altri reality. Ora ritorna, in una veste del tutto nuova, all'Isola dei Famosi. Riuscirà a sopportare la fame e tutte le privazioni che il reality infligge ai suoi concorrenti? Sicuramente è uno dei concorrenti più interessanti sia per la sua personalità così eclettica e divertente che per le reazioni possibili di fronte a un contesto così differente da quello in cui vive normalmente.

EVA GRIMALDI, LA BIOGRAFIA (ISOLA DEI FAMOSI 2017 OGGI, 30 GENNAIO 2017) Eva Grimaldi, il cui vero nome è Milva Perinoni, è stata un'icona italiana di bellezza e sensualità e ancora riscuote un grande successo. Cinquantacinque anni, una solida carriera artistica alle spalle, è stata recentemente in televisione nell'ultima edizione della fiction Furore di Alessio Inturri. Eva arriva sull'Isola per liberare la Milva che c'è in lei, perché - stando a quanto ha dichiarato - ha bisogno di far uscire fuori quella parte di sé che ha soppresso per anni per far spazio alla carriera, al mondo televisivo, e a una vita d'immagine. E quale migliore occasione per liberare la Milva delle origini se non diventando povera improvvisamente e dovendo dar fondo alle sue risorse caratteriali e umane in un ambiente ostile come quello dell'Isola dei Famosi? Del resto Eva Grimaldi è una donna che si è fatta da sola, proveniente da una famiglia povera, ha lottato duramente per affermarsi e raggiungere una sicurezza economica.

© Riproduzione Riservata.