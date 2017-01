Face Off, Due Facce di un assassino/ Diretta streaming e trailer del film con John Travolta e Nicolas Cage in onda su La7

FACE/ OFF - DUE FACCE DI UN ASSASSINO, FILM IN ONDA OGGI 30 GENNAIO 2017, SU LA7: DIRETTA STREAMING E TRAILER - Nella prima serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, su La7 va in onda il film Face/off-Due facce di un assassino, a partire dalle ore 21:10. Si tratta di un film del 1997 diretto da John Woo, con Nicolas Cage e John Travolta. La trama del film è incentrata sui due personaggi di Sean Archer e Castror Troy, un poliziotto ed un terrorista apparentemente contrapposti e che da anni si scontrano conoscendosi a vicenda. In occasione di uno scambio di droga, Castror rimane gravemente ferito e suo fratello Pollux viene arrestato, mentre Sean Archer deve affrontare una scelta difficile se vuole venire a capo di una situazione potenzialmente pericolosa. All'epoca della sua uscita, Face/Off ebbe uno straordinario successo di pubblico, coronando un biennio molto felice per Nicolas Cage, vincitore di un Oscar per il miglior attore l'anno precedente, ed uno straordinario decennio per John Travolta, tornato protagonista in primo piano ad Hollywood. Energiche scene di azione si susseguono su una musica incalzante nel trailer del film (che potete vedere cliccando qui), disponibile solo in lingua inglese su youtube. Chi vuole seguire il film nella sua diretta streaming, ricordiamo che è disponibile sul sito di La7 dedicato raggiungibile cliccando qui.

FACE OFF - DUE FACCE DI UN ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 30 GENNAIO 2017: IL CAST - Face Off - Due facce di un assassino è il film in onda su La7 oggi, lunedì 30 gennaio 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere thriller - fantascienza con il titolo originale Face / Off, di produzione statunitense del 1997 prodotta da Michael Douglas: è stata affidata alla regia del noto cineasta cinese John Woo. Nel cast sono presenti diversi artisti piuttosto famosi come John Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen, Gina Gershon, Dominique Swain, Alessandro Nivola e Nick Cassavetes. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

FACE OFF - DUE FACCE DI UN ASSASSINO, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 30 GENNAIO 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un agente dell’FBI, Sean Archer (John Travolta/ Nicolas Cage) che è sulle tracce di un temibile terrorista, Castor Troy (Nicolas Cgae/John Travolta) che alcuni anni prima ha ucciso suo figlio. Quando trova Troy, quest’ultimo sta nel pieno di uno scambio di droga, con lui c’è anche suo fratello Pollux (Alessandro Nivola), inizia quindi una violenta sparatoria che termina con l’arresto di Pollux e con Troy in coma a causa della forte colluttazione. Il capo di Sean lo avverte che potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio assumendo le sembianze di Troy, grazie ad un intervento chirurgico, per far parlare Pollux circa il posto dove i due avevano nascosto una bomba batteriologica. All’inizio Sean non ha alcuna intenzione di diventare come il suo nemico, tuttavia dopo aver capito che quella è la sua unica alternativa decide di sottoporsi all’intervento che riesce bene. Si reca quindi da Pollux che è in carcere, ma proprio in questo momento Troy si sveglia dal coma e saputo dell’intervento di Sean decide a sua volta di assumere le sembianze dell’agente. Poi uccide tutte le persone che sono a conoscenza di questo scambio, quindi l’agente è ora costretto a stare in carcere mentre il criminale, con la faccia di Sean, fa liberare suo fratello e vive la vita dell’agente. Sta con sua moglie e svolge il suo lavoro. Sean, però riesce ad evadere dal carcere ma è ben cosciente che con le sembianze di Troy finirebbe di nuovo in carcere così decide di recarsi dalla banda del criminale per farsi aiutare. Qui scopre che l’uomo ha un figlio che però somiglia moltissimo al figlio Michael perduto anni prima. Tuttavia, il vero Troy scopre il piano di Sean e da qui in poi inizia una sorta di inseguimento e di combattimento tra Sean e Troy ciascuno intenzionato a far sopravvivere il proprio volto.

