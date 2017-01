FEDEZ/ Il rapper pronto a volare a New York con Chiara Ferragni? Foto (oggi, 30 gennaio 2017)

FEDEZ, IL RAPPER DI NUOVO IN PARTENZA PER NEW YORK CON CHIARA FERRAGNI? (OGGI, 30 GENNAIO 2017) - Non è passato molto dall'ultimo aereo che Fedez e Chiara Ferragni hanno preso insieme per godersi un viaggetto oltreoceano: i fans del rapper ricorderanno benissimo gli scatti e le fotografie condivisi dalla coppia a colpi di hashtag #AmericanDays. Ora, sembra proprio che l'esperienza stia per ripetersi: Fedez è tornato su suolo italiano per presentare il nuovo disco realizzata insieme a J-Ax, Comunisti col Rolex. Lo scorso venerdì 20 gennaio l'album è stato rilasciato, in concomitanza con il video del nuovo singolo Piccole cose realizzato insieme ad Alessandra Amoroso. Insieme al collega, il rapper è impegnato tra una città e l'altra per l'Instore Tour di presentazione, che terminerà però il prossimo 6 febbraio. Mentre i fans si stanno già domandando quali saranno i prossimi impegni e le prossime tappe, Fedez sembra averlo voluto svelare con un pizzico di anticipo, pubblicando su Instagram una fotografia che lo mostra al fianco della fidanzata Chiara Ferragni, amatissima e seguitissima fashion blogger. All'immagine, l'artista ha aggiunto: "Fra pochi giorni a New York". Fedez, dunque, è nuovamente in procinto di partire? Clicca qui per vedere il post direttamente dalla sua pagina Instagram ufficiale.

