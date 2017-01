GIACOMO URTIS / Nina Moric prende le difese dell'amico del cuore (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

GIACOMO URTIS, L'ACCUSA: NINA MORIC PRENDE LE DIFESE DELL'AMICO DEL CUORE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - C'è tanta curiosità attorno al concorrente dell'Isola dei Famosi, Giacomo Urtis, già al centro delle polemiche con le pesanti accuse ricevute in ambito lavorativo. Sembrerebbe infatti che l'amico del cuore di Nina Moric non sia a tutti gli effetti un chirurgo plastico, sebbene i suoi legali continuino ad affermare il contrario, minacciando cause milionarie nei confronti delle malelingue. A smorzare i toni, con un pizzico di ironia, ci ha pensato proprio la modella croato, Nina Moric: "Neanche l'omino dell'allegro chirurgo si farebbe operare da lui - ha dichiarato sul proprio profilo facebook - La notizia che Giacomo Urtis non sia in realtà un chirurgo plastico, sappiate che non sconvolge nessuno. Chiunque si fosse avvicinato ai suoi studi di Milano e Roma, sapeva benissimo che in realtà lui operazioni non ne faceva, ma bensì si limitava a procacciarne ad altri. Nemmeno l'omino con le lucine rosse dell'allegro chirurgo si sarebbe fatto operare da lui.“

GIACOMO URTIS, L'ACCUSA: NON È UN CHIRURGO PLASTICO! E IL DOTTORE FA PARTIRE LA DIFFIDA (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - L'avventura di Giacomo Urtis a L'Isola dei Famosi 2017 rischia di iniziare con una grandissima polemica non del tutto chiarita. Negli scorsi giorni infatti diversi organi hanno voluto sottolineare come questi non fosse realmente un chirurgo plastico, nonostante esercitasse regolarmente la professione. E' così che Giacomo Urtis fa partire la diffida come racconta sul suo profilo di Instagram: "L'avvocato Pietro Diaz, legale di Giacomo Urtis, sbugiarda Novella 2000 e Paolo Palombo. Nella diffida fa le altre cose è scritto: Il Dottor Urtis oltre alla specializzazione in Dermatologia e Venereologia ha conseguito il Master di secondo livello in chirurgia estetica presso l'Università degli studi di Milano. Lo stesso Palmobo ammette che alcuni interventi possono essere eseguiti anche da chi non è Specialista. Allora si domanda, come potrebbe denominarsi l'autore dell'atto di chirurgia plastica se non chirurgo plastico?", clicca qui per il post su Instagram di Giacomo Urtis. Staremo a vedere se stasera durante la prima puntata de L'Isola dei Famosi 2017 se ne parlerà.

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIPS PRONTO A SBARCARE IN HONDURAS (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Ci sarà anche lui sull'Isola dei Famosi 2017, in onda oggi 30 gennaio su Canale 5, Giacomo Urtis, il celeberrimo chirurgo dei vip. Classe 1977, nato a Caracas ma vissuto nella cittadina sarda di Alghero, Giacomo Urtis si è laureato a Sassari, creandosi poi una carriera folgorante di livello internazionale. Bello, atletico, bravo, è pronto a sbarcare sulle spiagge dell'Honduras al fianco di tutti gli altri partecipanti. Sotto le sue sapienti mani sono sfilati i maggiori personaggi del mondo dello spettacolo, come mostrano le sue stesse foto pubblicate sul profilo Facebook e Instagram. Utilizza le tecnologie più all'avanguardia in modo unico, e sperimentando lui stesso. Infatti, qualche mese fa, si è operato in tutto il corpo. Sull'Isola si avrà modo di constatarne i risultati: addominali scolpiti, lato B a diamante, Urtis è un'esteta che promuove una bellezza a portata di tutti. Da anni in coda per ottenere un posto nei reality, finalmente ce l'ha fatta: è ufficialmente un naufrago dell'Isola dei Famosi 2017. Come se la caverà in questo nuovo ruolo?

GIACOMO URTIS, IL CHIRURGO DEI VIPS PRONTO A SBARCARE IN HONDURAS: COME SI RENDERÀ UTILE? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - Giacomo Urtis, prima di partire per le spiagge de L’Isola dei Famosi 2017, si è raccontato insieme a tutti gli altri naufraghi in esclusiva su Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato qualche dettaglio curioso in merito alla sua futura esperienza in Honduras: “Vorrei occuparmi della parte cosmetica” ha ammesso, quando si è trattato di spiegare come potrebbe essere utile a tutti gli altri partecipanti “Trovare della bava di lumaca per fare una crema per il viso o il carboncino da usare come ombretto. Poi devo vedere che piante ci sono che possono essere utili per curarci”. Quello che certamente non mancherà nella valigia di Giacomo Urtis è una coperta: il chirurgo dei vip ha ammesso di essere freddoloso, ma ha anche aggiunto che non porterà per nessun motivo foto di parenti, “perché vederli mi farebbe stare male”. Il cast de L’Isola dei Famosi 2017 è ricco e andrà a comporsi (Desirée Popper e Giulia Calcaterra non sanno ancora chi tra le due è riuscita ad accaparrarsi un posto) di ben 14 personalità diverse. Il bel chirurgo algherese Giacomo Urtis avrà un bel daffare in questo gruppone di personaggi particolari: la curiosità del pubblico è puntata su ognuno di loro, per scoprire quali saranno le prime allena e i primi litigi che si andranno a creare all’interno della folta schiera. Come se la caverà Giacomo Urtis con la mancanza di comfort, il freddo e la fame? Quali saranno i rapporti più saldi che costruirà all’Isola dei Famosi 2017? L’appuntamento è per il prime time di oggi, 30 gennaio, su Canale 5.

