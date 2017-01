Giulia Calcaterra/ L’ex velina chiama a raccolta i fan, foto (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA SBARCHERÀ IN HONDURAS? CHIAMA A RACCOLTA I PROPRI FAN, IL POST (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) – In questa prima puntata dell’edizione 2017 dell’Isola dei famosi in onda su Canale 5 per la conduzione in studio di Alessia Marcuzzi ed il supporto sull’isola da parte di Stefano Bettarini, non solo si conosceranno tutte le novità apportate ma anche il destino dell’ex velina Giulia Calcaterra. Infatti, quest’ultima è in ballottaggio con la modella Desirèe Popper conosciuta dal grande pubblico nel corso dell’edizione 2014 del Grande Fratello. In attesa di conoscere l’esito del ballottaggio vi segnaliamo come la Calcaterra abbia chiamato a raccolta i propri fan con un post pubblicato sui social nel quale si legge: “Buongiorno! Oggi è il grande giorno.. sorridere sempre arrendersi mai! #isola #giuliacalcaterra #televoto”. Assieme al post campeggia anche una splendida foto dell’ex velina che ha ottenuto migliaia di Mi Piace da parte dei fan. Clicca qui per vedere il post e la foto.

GIULIA CALCATERRA, L’EX VELINA SBARCHERÀ IN HONDURAS?: LA SUA PASSIONE PIU' GRANDE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO) - In seguito ad un periodo di secca in ambito professionale, Giulia Calcaterra ha cercato di riprendere in mano la sua vita dedicandosi a un'antica passione: il fitness e lo sport. L'ex-velina, infatti, pratica sin da quando aveva soli otto anni ginnastica a livello amatoriale, vincendo anche numerosi premi. Il suo amore per l'attività fisica è stato un nuovo trampolino di lancio per raggiungere una maggiore popolarità, soprattutto grazie ai social. Su Instagram, infatti, la Calcaterra è diventata un vero e proprio guru ottenendo sempre maggiori visualizzazioni e conquistando tantissimi followers. E sono stati proprio i suoi fan a permetterle di partecipare a questa nuova avventura. In precedenza Giulia Calcaterra aveva già partecipato non a un reality ma a un talent show, sempre su Canale 5. Stiamo parlando di Italia's got Talent, durante il quale aveva messo alla prova le sue doti e le sue qualità di ginnasta. La velina bionda ha dimostrato fino a ora di possedere tenacia, forza di volontà e resistenza fisica, doti indubbiamente necessarie per affrontare al meglio l'esperienza della naufraga. Chissà se proprio la grande determinazione dimostrata in passato non le consentirà di conquistare la vittoria nel celebre reality. Per scoprirlo non resta che seguirla in questa nuova ed entusiasmante edizione dell'Isola dei Famosi.

