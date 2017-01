GIULIO BASE/ Un’occasione per rimettersi in gioco per il regista e attore? (Isola dei Famosi 2017, prima puntata oggi 30 gennaio)

GIULIO BASE, IL REGISTA È TRA I NAUFRAGHI DEL REALITY: UNA LUNGA CARRIERA ALLE SPALLE (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO 2017) - Il piccolo e il grande schermo sono il pane quotidiano di Giulio Base, uno dei concorrenti in gara alla dodicesima edizione del reality show di Canale 5, L’isola dei Famosi 2017. Malgrado il suo nome non sia effettivamente così noto, si tratta di un personaggio che ha alle spalle una carriera longeva e costellata di successi: è sia regista che attore e nutre un amore incondizionato nei confronti del cinema, passione che ha trasformato in lavoro sin da quando era solo un giovanotto di ventisei anni con una valigia piena di sogni. Si è diplomato alla Bottega Teatrale di Firenze, all’epoca diretta dal grandissimo Vittorio Gassman, e ha conseguito alla Sapienza di Roma la laurea in Storia del cinema. Il suo debutto a teatro risale agli anni Novanta, quando proprio Gassman gli offrì un ruolo nello spettacolo Misteri di San Pietroburgo. Da quel momento la strada fu in discesa: Giulio Base ha lavorato, in qualità di protagonista o di regista, a seconda dei casi, al fianco di attori di spessore del calibro di Michele Placido, Gianmarco Tognazzi, Kim Rossi Stuart, Terence Hill, Claudio Amendola e Francesco Pannofino. Oggi ha cinquantadue anni e decine di film all’attivo. Al momento, nello specifico, cura la regia e le riprese del seguitissimo Don Matteo, ma ha deciso di rimettersi in gioco e di lasciare per un po’ la macchina da presa per lanciarsi in un’esperienza completamente nuova. È sposato da poco più di quindici anni con Tiziana Rocca, pr molto nota nel mondo dello spettacolo, e ha tre figli. Ha avuto, in passato, una storia con un’altra showgirl famosissima, la splendida Anna Falchi.

GIULIO BASE, IL REGISTA È TRA I NAUFRAGHI DEL REALITY: CHE COSA GLI MANCHERÀ DI PIÙ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO 2017) - Malgrado un curriculum così consistente e apparentemente brillante, Giulio Base non si dice pienamente soddisfatto della sua carriera. Raccontandosi a Panorama ha confessato, di recente, che "da grande" avrebbe voluto fare l’attore più che il regista. Ed ha ammesso, non senza un pizzico di rammarico, di non aver avuto molta fortuna in questo senso. È per farsi notare, probabilmente, che ha dunque deciso di prendersi una pausa dal set per partire alla volta dell’Honduras, dove si batterà fino allo stremo per accaparrarsi il titolo di naufrago modello. Ma che concorrente sarà Giulio Base? Sincero, innanzitutto, perché le liti e le polemiche non fanno parte del suo essere. E combattivo, assicura, perché spinto dalla voglia di mettersi in mostra e d’invertire la rotta. Sempre nel corso dell’intervista ha ammesso di voler spingere al massimo l’acceleratore, perché riconduce il suo fallimento in qualità di attore al fatto di non aver mai pigiato quel pedale. Una cosa, anticipa, gli mancherà tanto: il suo smartphone. Il regista del film Il pretore ne fa, in effetti, un uso smisurato, al punto tale da essere diventato uno dei personaggi più seguiti dagli utenti del social Periscope. Ma promette d’imparare a farne a meno per poter così coltivare i rapporti coi suoi compagni di avventura.

GIULIO BASE, IL REGISTA È TRA I NAUFRAGHI DEL REALITY: COME SE LA CAVERÀ? (ISOLA DEI FAMOSI 2017, PRIMA PUNTATA OGGI 30 GENNAIO 2017) - L’esperienza, al di là dell’assenza dello smartphone, sembra intimorirlo un po’, ma non così tanto da dissuaderlo dal partecipare. Giulio Base non è certo un tipo che si scoraggia facilmente, anzi. Dopo aver scambiato quattro chiacchiere con alcuni dei naufraghi che hanno gareggiato alle edizioni precedenti dell’Isola dei famosi, si dice ancor più desideroso di lanciarsi a capofitto in questa nuova sfida che la vita gli ha riservato. Gli ex concorrenti gli hanno confessato che la vita in Honduras è peggio di quanto si possa immaginare e che tutto quello che si vede in tv è vero. Vedremo, allora, come se la caverà Giulio. Riuscirà davvero a dimostrare ai telespettatori che non sarà uno stomaco che brontola o la puntura di un mosquito a frenare la sua voglia di riscatto?

