HOUSE OF LIES 2 / Anticipazioni puntata 30 gennaio 2017: nuovi amori per Marty e Jeannie?

HOUSE OF LIES 2, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 30 gennaio 2017, Sky Atlantic trasmetterà due nuovi episodi di House of Lies 2, in prima Tv assoluta. Saranno il quinto ed il sesto, dal titolo "I gemelli Duskin" e "Damonschildren.org". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti: tutto lo studio è in subbuglio per l'arrivo di Matt Damon (se stesso), che vuole fare delle donazioni per una fondazione di beneficienza a favore dei bambini. Jeannie (Kristen Bell) chiede ancora a Marty (Don Cheadle) se ha avuto ancora qualche ricordo rivelatore, ma entrambi preferiscono fare finta di nulla. Più tardi, Damon propone allo studio di unire le forze per realizzare qualcosa di grande, sicuro che altrimenti non starebbe sfruttando al meglio la propria ricchezza. Doug (Josh Lawson) inizia a fare la sua proposta, ma Damon è attratto di più dall'orologio di Marty e dalla sua tranquillità. Sottovoce e di nascosto rispetto agli altri, l'attore gli rivela di voler ripristinare la propria immagine pubblica, soprattutto considerando la visibilità che ultimamente ha ottenuto George Clooney. Doug preme invece perché si lanci verso il terzo mondo, per via del problema dell'acqua ed anche se Damon finge di trovare geniale la sua idea, sussurra a Marty di essere lui a trovargli la situazione ideale per il suo scopo. Lo invita anche ad uscire con lui quella sera stessa, per divertirsi insieme. Marty incontra poi il figlio, a cui non sa come dire che non potranno trascorrere la serata insieme. Nota inoltre che ha gli occhi puntati su Jeannie ed approfitta per proporre che sia lei ad accompagnare lui ed un suo amico ad un evento di baseball. Nel frattempo, Monica (Dawn Olivieri) continua a fare passi da gigante nella sua nuova relazione, nonostante non sappia come definirla. Tessa (Ronete Levenson) è consapevole che non sia gay, ma ha comunque paura del suo comportamento foremente maschile. Nel frattempo, Marty si lascia trascinare in diversi scherzi poco simpatici da Damon, che sembra più atratto da un gruppo di tre ragazze che si stanno baciando di fronte a lui. Dopo aver sopportato troppo, Marty decide di parlare con chiarezza all'artista riguardo al suo ego troppo evidente, ma Damon viene distratto dall'uscita delle tre ragazze e se ne va. Tornato in ufficio, deve affrontare le contestazioni di Doug e Jeannie, che temono che abbia compromesso la pubblicità che l'attore potrebbe dare allo studio. Come previsto da Marty, Damon ritorna nello studio completamente ubriaco ed annebbiato dal vicodin e non appena si addormenta nel suo ufficio, lo colpisce in pieno volto e lo spinge a firmare il contratto. In seguito ad una proposta hard di Damon, Marty decide tuttavia di cacciarlo fuori dalla società, ma l'attore rivela di aver agito in quel modo per un altro motivo e gli fa una avance un po' più blanda. Alla fine Matt accetterà di scendere a compromessi con se stesso pur di stringere l'accordo.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 5 "IL SITO DI APPUNTAMENTI" - Marty riceve una visita a sorpresa da Malcolm, suo fratello minore e militante pro-sociale, a distanza di tre anni. Ovviamente il fatto che si faccia risentire dopo così tanto tempo non fa che insospetttire Marty. Intanto, Doug suggerisce a Jeannie di abbandonare tutte le sue riserve sulle storie d'amore nate su internet . Le propone quindi di uscire con un ragazzo che secondo un sito corrisponde al suo partner ideale. Doug farà in seguito la stessa cosa, riuscendo ad ottenere un forte successo. Marty invece trova un'affinità particolare con Brynn, una consulente politica, mente si trova impegnato con un amministratore delegato di una banca che è in lizza come Governatore dell'Illinois.

HOUSE OF LIES 2, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 30 GENNAIO 2017, EPISODIO 6 "VALORI FAMILIARI" - Marty inizia a mettere in dubbio la propria presenza al Galweather Stearn quando alcuni eventi entrano in conflitto con i suoi piani. Un ritiro esclusivo potrebbe infatti compromettere un appuntamento importante che ha fissato con Roscoe. Doug riesce invece a fare in modo che i colleghi lo vedano in modo diverso in seguito alla presentazione della sua fidanzata Sarah. Marty è tentato di fare qualche passo in avanti con Tamara quando la donna gli fa un'ammissione sorprendente riguardo alla sua vita personale.

