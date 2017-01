I Bastardi di Pizzofalcone / Anticipazioni quinta puntata 30 gennaio: Lojacono impantanato tra confessioni, morti e pettegolezzi su preti e volontari

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 30 GENNAIO 2017: VIDEO ANTEPRIMA - I bastardi di Pizzofalcone torna sul piccolo schermo di Rai 1 oggi, lunedì 30 gennaio 2017, con la penultima puntata: l’appuntamento si apre con una festa in parrocchia, diversi fedeli stanno cantando insieme al parroco, in una serata carico di spensieratezza e gioia, quando arriva il momento della torta per festeggiare un’anziana signora. Una volontaria va a chiamare Angela, la giovane ragazza di colore incaricata di portare il dolce: Angela si trova all’esterno dell’oratorio, e sta discutendo - con un fare piuttosto allarmato - con un giovane, Somal, al quale intima di andare via. Il pubblico della prima rete nazionale avrà già intuito che c’è qualcosa che non va: la giovane Angela, infatti, verrà trovata senza vita da uno degli addetti alla pulizia delle strade nelle prime ore del mattino, proprio al fianco di un bidone della spazzatura. Lojacono rientra in casa, e prende una chiamata della figlia Marinella, che gli annuncia di avere due sorprese: ha preso 8 nel compito di matematica… ed è in compagnia di Chanel. Lojacono le ascolta cantare, proprio mentre riceve la telefonata che riguarda la giovane Angela… Clicca qui per vedere la video anteprima della quinta puntata de I bastardi di Pizzofalcone direttamente da RaiPlay.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI E NEWS QUINTA PUNTATA 2017: I DUBBI SU FRATE LEONARDO - I bastardi di Pizzofalcone, fiction in onda su Rai 1 che sta ottenendo degli ascolti davvero strepitosi, si avvicina al gran finale della prossima settimana: stasera, lunedì 30 gennaio, Giuseppe Lojacono si troverà ad indagare sulla morte di una giovanissima volontaria di colore, Angela, uccisa nei pressi della parrocchia del quartiere. I sospetti del pubblico della prima rete nazionale, in ogni caso, sono rivolti anche sulla figura di padre Leonardo: è davvero lui il killer alla quale il team dà la caccia? “Lo fa probabilmente per non far soffrire le persone malate (come l’anziana con la quale parlava che sarà la prossima vittima” ha fatto presente qualcuno sui social network. “Io non ho letto i libri e da quello che si vede nella fiction sembra proprio il frate. Speriamo di no mi dispiacerebbe fosse lui”, “Anche secondo me il killer è il frate”, “Anche io lo credo”, “Anche’io ho fatto questo pensiero, da come ha salutato la signora. Ma magari poi così è anche troppo ovvio” e ancora “Troppe coincidenze! Secondo me è lui!” hanno aggiunto in molti. Frate Leonardo, ne I bastardi di Pizzofalcone, è davvero il colpevole? Forse in prime time, con il penultimo episodio, ne sapremo di più….

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 30 GENNAIO 2017: EPISODIO 5 - Penultimo appuntamento sul piccolo schermo di Rai 1 con la fiction I bastardi di Pizzofalcone, tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni: stasera, lunedì 30 gennaio 2017, verrà infatti trasmessa la quinta puntata in prima serata, che anticipa il gran finale della settimana prossima. C'è un nuovo caso per la squadra guidata da Lojacono, con diverse implicazioni che coinvolgeranno buona parte della comunità del quartiere. La vittima è una volontaria di colore, che aiutava in parrocchia: solo questo basta per mandare in panico tutti i fedeli impegnato nel sostegno dei più poveri di Pizzofalcone. Ma c'è di più: non mancano infatti voci pronte a confermare che la giovane donna avesse una relazione di tipo amoroso con il parroco della Chiesa, relazione, per altro, del tutto corrisposta. Inizialmente, però, i sospetti di Lojacono si concentrano sulla figura del fratello della volontaria, che sembra svanito nel nulla: un dettaglio del passato della vittima, però, sposterà nuovamente l'attenzione proprio sul parroco. L'indagine si rivelerà decisamente delicato e affatto semplice: riusciranno I bastardi di Pizzofalcone ad arrivare alla verità? Non resta che sintonizzarsi sul piccolo schermo di Rai 1 dalle 21.15 per scoprirlo.

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 30 GENNAIO 2017: SIMONA TABASCO - C’è anche Simona Tabasco nel cast de I bastardi di Pizzofalcone, che va in scena stasera su Rai 1 con la quinta e penultima puntata in programma, dopo il grandissimo successo ottenuto con i primi quattro. Simona Tabasco interpreta Alex, un’agente che spesso affianca Lojacono sul campo e che è riuscita a conquistare i cuori del pubblico. “Il mio personaggio è Alex” ha spiegato l’attrice in un’intervista esclusiva rilasciata a Mauxa “è coinvolto sia nel crime sia nella commedia sentimentale. È una serie che approfondisce la vita privata di tutti i personaggi oltre a raccontare quello che accade in una città come Napli che in realtà potrebbe essere qualsiasi posto”. Il personaggio di Alex è omosessuale e ama trascorrere il tempo a sparare, le armi sono una delle sue grandi passioni: “…ho cercato di essere il più fedele possibile alle caratteristiche del personaggio scritte da Maurizio de Giovanni”, ha ammesso ancora Simona Tabasco. Pronta a rivederla in scena nei panni di Alex al fianco di Lojacono?

I BASTARDI DI PIZZOFALCONE, ECCO DOVE SIAMO ARRIVATI - Nel corso delle ultime puntate de I bastardi di Pizzofalcone, andate in onda su Rai 1, i telespettatori hanno visto Lojacono e Laura essere attratti l'uno e all'altra. Mentre i due erano intenti a scambiarsi il loro primo bacio, ad interromperli ci ha pensato la figlia dell'ispettore, Marinella. Successivamente Lojacono ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti a Laura. Quest'ultima, però, ha confessato di non riuscire a mettere da parte il suo passato. Ma l'ispettore non si, di certo, dato per vinto. Letizia, intanto, sembra aver perso qualsiasi opportunità di riconquistare il cuore di Lojacono. Ma forse non è tutto perduto, in quanto Marinella potrebbe riuscire a creare la situazione perfetta per far accadere qualcosa tra i due. In prima serata, lunedì 23 gennaio, è andata in onda la quarta puntata de I bastardi di Pizzofalcone. Nel corso della puntata su Rai 1, due ragazzi vengono uccisi nel proprio appartamento. Si tratta di un ricercatore e della sorella, una giovane dalla bellezza straordinaria. Prima che riuscissero a trovare il riscatto da una esistenza di sacrifici, i due sono stati assassinati. Inizialmente, sembra non esserci un movente preciso. Ma, ancora una volta c'è, Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, a condurre le indagini di questo misterioso caso. L'uomo viene aiutato da Laura, interpretata da Carolina Crescentini. Il commissario chiede ad Alessandro di risolvere il caso i fretta, in quanto qualcuno vorrebbe eliminare per sempre il commissariato di Pizzofalcone. tutti i colleghi danno il proprio aiuto nel arrivare al riconoscimento dell'assassino di questi due ragazzi. Tutti insieme riescono a svelare l'identità di colui che ha deciso di mettere fine alla vita del ricercatore e di sua sorella.

